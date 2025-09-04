Norman Reedus y Melissa McBride aterrizan en Callao: los mejores looks del estreno de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

Los cines Callao se han llenado de expectación este jueves 4 de septiembre con la llegada de Norman Reedus y todo el elenco de protagonistas de la nueva entrega de The Walking Dead: Daryl Dixon. El esperado spin-off apocalíptico ha elegido Madrid para su estreno europeo, consolidando así el éxito de la exitosa serie norteamericana que ha liderado las principales plataformas de streaming en los últimos años. La Gran Vía madrileña se ha convertido en un desfile VIP, con nombres como Eduard Fernández, su hija Greta Fernández, Toni Acosta o Paloma Bloyd entre los asistentes.

La actriz Greta Fernández no ha faltado a la cita, acompañada de su padre, el también reconocido actor Eduard Fernández. Para la ocasión, la joven ha lucido un vestido midi con vuelo y maxi cuello de efecto arrugado, un elegante diseño de la firma Jacquemus. Lo ha completado con unos zapatos estileto en negro.

Greta Fernández y Eduard Fernández

Otro de los rostros que no ha querido perderse el estreno, ha sido Toni Acosta. La actriz y humorista ha optado por un conjunto de chaleco negro con escote halter y pantalón de pinzas a juego. Le ha dado su toque personal con un moño alto peinado.

Toni Acosta

La actriz Nerea Garmendia ha acaparado todas las miradas con un look de impacto. Ha lucido un espectacular vestido blanco de palabra de honor con falda de plumas, que ha combinado con un clutch dorado.

Nerea Garmendia

Norman Reedus ha llegado al estreno del spin-off de su personaje acompañado de la otra gran protagonista, Melissa McBride, quien ha deslumbrado con un impresionante vestido de gasa color chocolate, combinado con una capa a juego en tono verde oliva.

Norman Reedus y Melissa McBride