El hijo de Norman Reedus, protagonista de 'The Walking Dead', detenido y acusado de agredir a una mujer en Nueva York

Malas noticias para el actor Norman Reedus (56) y su expareja, la modelo Helena Christensen (56). Su hijo en común, Mingus Lucien Reedus(25) ha sido detenido acusado de agredir a una mujer de 33 años en Nueva York.

Según publica The Post, el hijo del protagonista de The Walking Dead habría golpeado e intentado estrangular a una mujer en su domicilio, tal y como confirmó la Policía neoyorkina al citado medio.

Mingus Lucien y Helena Christensen

El incidente ocurrió en la madrugada del sábado 23 de agosto, Mingus fue captado saliendo de un apartamento en el barrio neoyorquino de Chelsea, con las manos esposadas y escoltado por varios agentes, antes de ser trasladado en un coche patrulla.

El hijo de Norman Reedus y Helena Christensen se enfrenta a cargos por obstrucción criminal y agresión. Según los últimos informes policiales, el caso sigue bajo investigación después de que las autoridades acudieran a una llamada de emergencia en un domicilio de West 16th Street, en pleno Manhattan.

No es la primera vez que Mingus Reedus se ve envuelto en un episodio similar. En septiembre de 2022, durante la popular Fiesta de San Gennaro en Nueva York, se le acusó de supuestamente agredir a una joven de 24 años. Finalmente, se declaró culpable de un delito menor de alteración del orden público y fue condenado a asistir a cinco sesiones de terapia privada. En su defensa, aseguró que la mujer "buscaba pelea", que lo perseguía e incluso le arrojaba comida, y explicó que todo se desencadenó tras un choque accidental mientras intentaba defenderse.

Más allá de los titulares polémicos, el joven ha desarrollado su carrera como modelo, debutando en pasarelas para marcas como Versace y Victoria's Secret, y también se dedica a la música como productor.