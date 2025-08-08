Sean Knight Nicholson, de 29 años y nieto del legendario actor Jack Nicholson, fue arrestado el pasado 5 de agosto en Los Ángeles acusado de violencia doméstica, según ha informado The Sun. La detención se produjo tras la denuncia de una mujer que le acusó de agredirla.

Sean fue puesto en libertad ese mismo día tras pagar una fianza de 50.000 dólares, y su próxima comparecencia en la corte está programada para el próximo 26 de agosto. Por el momento, ni el nieto del actor de El Resplandor ni la Policía de Los Ángeles han hecho declaraciones oficiales y desde las autoridades han confirmado que no se divulgará ninguna foto policial del joven.

El joven se presenta en sus redes sociales como productor musical, especializado en géneros como Horror Composition, Experimental Club, Hardcore, Dark Ambient y Phonk. Se define a sí mismo como un "patrono de las artes oscuras". En su perfil de Instagram, Sean luce un estilo gótico marcado, con ropa oscura, uñas pintadas de negro y gafas oscuras. Es hijo de Jennifer Nicholson, la primogénita de Jack Nicholson con su exmujer Sandra Knight, y de Mark Norfleet. Tras el divorcio de sus padres en 2003, Sean decidió mantener el apellido de su abuelo como parte de su identidad.

Jack Nicholson, una leyenda de Hollywood

Jack Nicholson, de 88 años, es uno de los actores más laureados de Hollywood y padre de seis hijos con diferentes parejas. Además de Jennifer, su hija mayor, el actor tiene a Caleb Goddard, Honey Hollman, Lorraine Nicholson, Ray Nicholson —quien también se ha hecho un nombre en la interpretación— y Tessa Gourin, su hijo más joven que nunca ha sido reconocido públicamente. Sean, además de productor, también es DJ bajo el nombre artístico de Cutter Mattock y en algunas ocasiones ha sido visto en eventos públicos acompañado por su abuelo, aunque esta noticia ha puesto de relieve la cara menos conocida del clan Nicholson.