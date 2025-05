El sociólogo estadounidense Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

El sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales, según ha hecho público el jurado encargado de su concesión este miércoles 21. Su candidatura había sido propuesta por Alejandro Portes, premio en la misma categoría en el año 2019. Massey se suma así al palmarés de este año junto a Eduardo Mendoza, Premio de las Artes.

Douglas Steven Massey (Olympia, Washington, EE.UU., 5 de octubre de 1952) obtuvo su licenciatura en Sociología, Psicología y Español en la Western Washington University en 1974. Después, completó su maestría en 1977 y su doctorado en Sociología en 1978 en la Universidad de Princeton. Inició su carrera docente en esta institución, donde ha sido director de la Oficina de Investigación Poblacional y del Programa de Estudios de Población.

Massey es reconocido por sus contribuciones en materias de migración internacional, segregación residencial y estratificación social. Su obra ha sido fundamental, según los especialistas, para comprender las dinámicas de la migración internacional y la segregación urbana. Gracias a su lenguaje accesible y su rigor académico, su voz es influyente en el debate de las políticas públicas.

Doctor honoris causa por las universidades de Pensilvania y Ohio State, Massey es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Filosófica Estadounidense y la Academia Europea, entre otras instituciones. Es cofundador y codirector de proyectos de investigación como el Mexican Migration Project y el Latin American Migration Project, en colaboración con Jorge Durand, donde se analizan los patrones migratorios de Latinoamérica. Ha publicado American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass (1993), coescrito con Nancy A. Denton, que analiza la segregación racial en Estados Unidos, y Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic Integration (2002), en colaboración con Jorge Durand y Nolan Malone, que estudia las políticas migratorias de EE UU.