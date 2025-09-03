La preocupante deuda que Michu dejó tras su muerte: de sus problemas con Hacienda a una sanción por maltrato animal

Michu, exnovia de José Fernando, murió el pasado 8 de julio a la edad de 33 años, aquejada de una enfermedad cardiaca. Una triste noticia que ha desembocado en una sucesión de tensiones familiares, como el futuro de Rocío, la hija de la fallecida, que finalmente vivirá en Madrid junto a su abuelo, José Ortega Cano, o el reparto de sus bienes, que han ido a parar, en su totalidad, a su madre, Inmaculada Ganaza. Hace unos días, la hermana de Michu lamentaba que no le hubiese tocado nada en herencia, dejando caer, además, que la joven tenía deudas. Este miércoles, ha desvelado las cifras.

Tamara ha explicado que su hermana afrontaba una elevada deuda que ahora debe enfrentar su madre para aceptar la herencia. Y, entre los pagos a los que debía hacer frente, había una deuda con Hacienda. "Ella en ningún momento dijo que estuviese zanjada", ha explicado la hermana de Michu en TardeAR, aclarando que, sin embargo, esa no sería la más elevada, ya que se trataría de unas multas de tráfico por superar el límite de velocidad.

"Una de las veces abrí una carta y era una de tráfico por velocidad", ha comentado la invitada al programa, apuntando que la deuda de las multas está entre los 8.000 y los 15.000 euros. Tamara ha dado la cifra exacta. Eso sí, no se hará cargo de nada: "Eso a mí directamente no me corresponde". Además, ha comentado que su madre pretende trabajar para hacer frente a este gasto y no renunciar a la herencia.

La hermana de la fallecida explicó el pasado 28 de agosto que Michu escribió sus voluntades hace tiempo, quizás cuando aún mantenía una relación sentimental con José Fernando, e insinuó que no correspondían, por tanto, a los últimos deseos de su hermana. La gaditana ya mostró su malestar por el hecho de que Michu, propietaria de una casa, un coche y una moto, no la tuviera en cuenta para repartir su herencia. "¿A mi madre se lo ha dejado todo? Bueno, pero es para la casa, o sea que es como si fuera para mí", fue su primera reacción.

A causa de las deudas, Tamara contó que su madre se había visto "en un aprieto". "Hay deudas, porque las hay, porque mi hermana tenía. Yo lo sé, mi hermana estaba en mi casa. Tengo pensado alquilar la casa para pagar las deudas. Mi hermana tenía un montón", dijo por aquel entonces. Y zanjó: "La cogieron una vez con un perro que tenía las orejas cortadas, le echaron 2.500 euros, más todas las multas que tiene, más todo de Hacienda, cuando ha hecho tele... Deudas tiene".