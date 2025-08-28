La ex de Jose Fernando, fallecida el pasado 8 de julio a los 33 años, dejó escritas sus últimas voluntades. Consciente de su enfermedad cardiaca y su delicado estado de salud, Michu elaboró un testamento donde nombraba heredera de todos sus bienes a su madre, Inma, y disponía un tutor para criar a su hija, Rocío, que acaba de instalarse en Madrid junto a su abuelo, Ortega Cano. Sin embargo, los deseos de Michu no han traído paz y concordia a las familias sino todo lo contrario, porque su hermana asegura que "está desactualizado".

Tamara asegura que Michu escribió esas voluntades hace tiempo, quizás cuando aún mantenía una relación sentimental con Jose Fernando, e insinúa que no corresponden a lo que su hermana habría manifestado poco antes de su muerte. La gaditana ya mostró su malestar por el hecho de que Michu, propietaria de una casa, un coche y una moto, no la tuviera en cuenta para repartir su herencia: "¿A mi madre se lo ha dejado todo? Bueno, pero es para la casa, o sea que es como si fuera para mí", fue su primera reacción.

Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión porque aceptar la herencia no es tan fácil: "Por las voluntades de mi hermana pues mi madre se ha visto ahí en un aprieto, la pobre". Y es que afirma que Michu tenía más deudas que patrimonio: "Hay deudas, porque las hay, porque mi hermana tenía. Yo lo sé, mi hermana estaba en mi casa. Tengo pensado alquilar la casa para pagar las deudas. Mi hermana tenía un montón". Y añade: "La cogieron una vez con un perro que tenía las orejas cortadas, le echaron 2.500 euros, más todas las multas que tiene, más todo de Hacienda, cuando ha hecho tele... Deudas tiene".

Tamara sigue sin comprender la decisión de su hermana de legarle todo a su madre y promete nuevos capítulos de este culebrón: "No estoy conforme, para nada. Voy a esperar a ver si puedo tener la opción de hablar de la situación y el porqué no lo veo yo bien".