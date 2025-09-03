La enfermedad que afecta a Carme Chaparro, que actualiza su estado: "Ni levantarme de la cama"

Carme Chaparro bajó el ritmo hace unos meses por no encontrarse bien. Fue en marzo cuando señaló: "He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino". A sus 52 años, cumple los 53 en febrero, la periodista ha atravesado algunos problemas de salud en los últimos tiempos.

Tras las vacaciones de verano, la presentadora ha actualizado su estado de salud: "Un poco ausente de por aquí. La medicación". Lo hizo este martes, 2 de septiembre, con un post en Instagram en el que mostraba su expresión de agotamiento: "Tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Este que veis es uno de ellos (como no hace falta decir, por mi cara). Ya estamos llegando al final del proceso".

La que fuera presentadora de Informativos Telecinco añadió: "Han sido unas 'vacaciones' diferentes. Espero poder contaros más cosas, y buenas, pronto. Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación".

Explicó, a continuación, que lo más inspirador para ella en estos momentos es centrarse en algunos de sus proyectos: "Ahora mismo, una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela. Os espero a todos al otro lado de las páginas, en Venganza. A partir del 17 de septiembre".

En marzo, como decíamos, anunció un pequeño parón en su agenda para cuidarse y centrarse en ella. No habló entonces de la dolencia que la hacía estar así. Pero en 2023, ella misma desveló que padecía el Síndrome de Ménière, lo que le había provocado una pérdida del 65% de audición. La enfermedad de Ménière es una anomalía en el oído interno que causa mareos fuertes (vértigo), timbre o silbido en el oído (tinnitus), pérdida de audición y una sensación de que el oído está lleno o congestionado.

En el muro de los comentarios, la presentadora ha recibido mensajes de ánimo: "Eres luz. No se te olvide", le ha escrito Toñi Moreno. También Nuria Marín se ha pronunciado: "Una abraçada enorme, Carme". Y Raquel Sánchez Silva le ha dicho también: "Ánimo Carme".