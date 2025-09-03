La hija trans de Elon Musk vive con tres compañeros de piso y asegura estar en quiebra: "Yo no tengo cientos de miles de dólares"

Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Elon Musk, continúa marcando distancia con su padre. Después de borrar el apellido del magnate de su carné de identidad y abandonar Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en noviembre del año pasado, las declaraciones sobre su progenitor han continuado dándose durante estos meses.

Y ahora también ha dado nuevos detalles: asegura que vive con tres compañeros de piso y que está en quiebra. "La gente asume que tengo mucho dinero. No dispongo de cientos de miles de dólares", ha señalado la joven de 21 años, la mayor de los 14 hijos del magnate fundador de Tesla, al medio The Cut. Ha protagonizado una sesión fotográfica de moda. Su gran sueño es convertirse en una modelo de éxito.

"No tengo ningún deseo de ser súper rica", ha declarado también. Aun así, se mostró agradecida por la gente que le rodea, y que son su verdadero cobijo y amparo tras la situación familiar que vive: "Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es una gran ventaja y me siente mucho más afortunada que la mayoría de la gente de mi edad en Los Ángeles".

Sobre su identidad, Vivian Jenna Wilson también ha dicho en esta entrevista: "Obviamente, todavía estoy descubriendo quién soy y todo eso". Y ha explicado también: "Quiero que la gente me conozca como algo más que lo obvio".

Vivian nació como Xavier Alexander Musk y, a los 16 años, comenzó su transición a mujer. En 2022 cambió de género y de nombre, y adoptó el apellido de soltera de su madre, la escritora canadiense Justin Wilson. "Ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma", declaró ella misma ante el juez.