La vida personal de Cristina Saavedra con Manu Carreño y la muerte de sus dos hermanas: la periodista deja La Sexta tras 19 años

Más cambios en La Sexta tras el adelantado por Informalia hace un par de semanas, el de la marcha de Cristina Villanueva de Atresmedia tras 19 años como presentadora en la cadena verde. Su nuevo reto: competir desde RTVE contra Susanna Griso, Ana Rosa Quintana, Alfonso Arús, Antonio García Ferreras e incluso contra Mañaneros. Lo hace en La 2 de Cataluña, el nuevo canal que pone en marcha la Corporación pública. Y ahora, hemos conocido la marcha de otra presentadora mítica de La Sexta, la de Cristina Saavedra.

Son también 19 años los que la periodista ha trabajado en el segundo canal de Atresmedia y ahora dice adiós, según adelanta Vertele. Ya este lunes, 1 de septiembre, no vimos a la presentadora de 49 años (cumple los 50 en noviembre) al frente de la edición nocturna de La Sexta Noticias. Ha sido este mismo martes cuando ha cerrado la decisión de mutuo acuerdo con la cadena y se ha despedido de sus compañeros. Rodrigo Blázquez, en solitario, toma las riendas del informativo a partir de ahora.

La vida personal de Cristina Saavedra

Fue en 2012 cuando llegó a La Sexta y, entonces, su vida personal en el terreno del amor ya iba a las mil maravillas, pues estaba a punto de cumplir 10 años de relación con el periodista deportivo Manu Carreño. Fue en 2003 cuando iniciaron un noviazgo que mantienen con gran discrección desde entonces.

El locutor de la cadena SER, de 56 años, es su gran apoyo en las buenas y en las malas. Precisamente entre 2020 y 2022 Saavedra vivió momentos personales muy complicados debido a las muertes de su madrina (por Covid), su abuela y dos de sus hermanas, en muy poco tiempo de diferencia. "Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña", escribió en marzo de 2022 en sus redes. Fue el cáncer la enfermedad que golpeó a la familia.

En 2017 también enfrentó un momento difícil cuando fue atropellada en Galicia, cuando pasapa por un cruce de peatones con su sobrino. Saavedra no tiene hijos, mientras que Carreño es padre de Sergio. Aparte de su trabajo como periodista, Cristina también es Responsable de proyectos de la ONG Global Humanitaria en Costa de Marfil, labor en la que está plenamente volcada.