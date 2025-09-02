La cita judicial de Rodolfo Sancho en Canarias como querellado este miércoles y su atronador silencio

Es este miércoles 3 de septiembre cuando el padre de Daniel Sancho, que reapareció el pasado 29 de julio en una alfombra roja, tiene una cita en los juzgados, pero lejos de la corte tailandesa, la misma que condenó a su hijo a cadena perpetua en agosto del año pasado por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Mientras la defensa del nieto de Sancho Gracia sigue confiando en el avance del recurso de apelación que presentaron, el protagonista de El Ministerio del Tiempo tiene una causa pendiente que resolver. En Canarias.

Está relacionada con la demanda que presentó Nilson Domínguez, el testigo venezolano que acusó a la defensa de Sancho de intentar comprar su testimonio. Es en el Juzgado de Instrucción número 7 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) donde Rodolfo está citado este miércoles en calidad de querellado. La cita la tiene a las 11 y a las 10 es cuando, adelanta en exclusiva Lecturas, el testigo ratificará su demanda. El equipo legal de Sancho ha decidido no pronunciarse al respecto en vísperas de la cita judicial. "No hemos podido hablar con ellos", declara también el abogado del querellante, Alfredo Arrién, sobre la defensa de Sancho.

El enfrentamiento entre Rodolfo Sancho y Nilson Domínguez se remonta al verano de 2024, fecha en la que tuvo lugar el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta y que terminó con una condena de cadena perpetua (cuyo recurso está en trámite). Nilson iba a declarar a favor del español, pues había sufrido presuntos abusos por parte de Arrieta, pero no se presentó en la Corte de Koh Samui. Poco después, denunció públicamente que Sancho y su defensa habían intentado "dirigir" su declaración y le habían hecho llegar dinero como "agradecimiento" por su colaboración.

La versión de Sancho, sin embargo, es bien distinta: asegura que Nilson quiso aprovecharse de él y que le hicieron llegar 1400 dólares para cubrir los gastos de su traslado a Tailandia, algo que no se produjo. Sin embargo, él nunca devolvió ese dinero. Su defensa afirmó que "es indiscutible el engaño y estafa continuada" y apuntaron que "el único objetivo" de Nilson era "el ánimo de lucro".