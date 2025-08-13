El protagonista de Mar de plástico reapareció el pasado martes 29 de julio en Madrid y posó en un photocall por primera vez desde que su hijo Daniel fuera detenido en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Allí, Rodolfo Sancho se negó a atender a algunos medios de comunicación presentes en la convocatoria, lo que generó una oleada de críticas. "No fue un veto, sino a un malestar legítimo y justificado", han explicado sus abogados.

Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás han asegurado a la revista Lecturas que no existe animadversión por parte de Rodolfo Sancho hacia ninguna cadena ni programa de televisión pero sí hacia un reportero concreto, Alejandro Rodríguez (Tardear), el único al que no quiso atender aquel día. ¿El motivo? Una información que facilitó hace unas semanas relacionada con la batalla judicial entre el actor y Silvia Bronchalo y que generó un "profundo malestar" en el hijo de Sancho Gracia.

Los abogados explican: "El día 24 de abril de 2025, tan solo tres días después de que la Audiencia Provincial de Madrid dictase el Auto nº 786/2025, dicho periodista realizó afirmaciones públicas en las que sostenía que determinadas expresiones atribuidas a Rodolfo Sancho — como 'pirada, incapaz, barriobajera, no sabes inglés, eres del pueblo llano'— habían sido reconocidas judicialmente como ciertas. Sin embargo, tal y como consta en dicho Auto, la Sala descarta expresamente la veracidad de tales expresiones y excluye su incorporación al procedimiento, con la única excepción de una manifestación relativa a una posible bipolaridad y un posible tratamiento, ofrecida en tono de consejo personal", explican.

Tanto Sancho como ellos mismos consideran que la difusión de esta información es "grave e incorrecta" y que la actuación de este periodista "supuso una tergiversación del contenido de una resolución judicial firme". Insisten en que la decisión de Rodolfo de no atender a Alejandro Rodríguez no fue "arbitraria ni personalista, sino una respuesta lógica y razonada frente a una falta de rigor profesional que afecta directamente a su derecho al honor y a la presunción de inocencia".

"Hay que seguir adelante"

El desencuentro en cuestión tuvo lugar el 29 de julio durante el estreno de la película Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata. "He venido a ver la película y apoyar al elenco, que son amigos míos. Era un buen momento, por mi hermano, que participa en la película, por los actores y productores, que son amigos míos...", comenzaba explicando Rodolfo Sancho, objetivo de todas las miradas.

Preguntado por sus proyectos profesionales, desvelaba que ha terminado de rodar la segunda temporada de Entre tierras, y ya sobre su vida personal afirmaba: "Estoy bien, con ánimo y con fuerza". Antes de marcharse, remataba: "Hay que seguir adelante. Tengo el derecho y la obligación de seguir adelante".