Rotunda. Así se muestra Beatriz Uriarte, una de las abogadas españolas que asesoran a la familia de Edwin Arrieta, cuando le preguntan por el último recurso que ha entregado la defensa de Daniel Sancho al tribunal tailandés. En él, García Montes junto a Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás acusan a la policía de manipular pruebas e incluso esconder partes del cadáver del cirujano colombiano, entre otras cosas, y exigen la repetición del juicio a puerta abierta. Insisten en que hay esperanzas de que Daniel regrese a España, pero Uriarte se muestra tajante: "Nosotros no vemos la esperanza por ningún sitio. Por más que tenga 480 folios, da igual".

La letrada no que el recurso se vaya a resolver a favor de Daniel y tampoco espera que llegue un nuevo juicio como última opción para el condenado: "Es normal que el equipo legal de Daniel Sancho intente mantener a flote a su cliente. ¿Qué le va a decir si no? ¿Daniel, no tienes ninguna posibilidad? ¿La cadena perpetua se va a quedar? Es normal que, mientras exista una mínima esperanza, se lo hagan saber", ha explicado en Tardear.

Uriarte, además, ha defendido la actitud de Silvia Bronchalo, a quien califica como "mucho más prudente" que su ex marido, Rodolfo Sancho, y la defensa de Daniel. "Yo del tema legal no tengo ni idea. No me hacen partícipe de esta cuestión legal", dijo hace unos días. "Esto se lleva viviendo así desde el juicio porque yo estuve dentro y lo que vi es que Daniel solo se dirigía a su padre", comenta la abogada. "Las palabras de Silvia me parecen prudentes y muy sensatas. Hay que decirlo porque no solamente apoya a su hijo, sino que tampoco deja en mal lugar a la familia de Edwin, algo que es de elogiar en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo con este caso", ha añadido.

Sobre la indemnización para la familia de Edwin Arrieta, que Daniel no ha abonado y su madre cree que ya debería haberlo hecho, Uriarte ha comentado: "Aquí lo importante es que Silvia no será abogada pero sí es una persona muy sensata. Es la primera persona de la familia de Daniel Sancho que está dispuesta a pagar la indemnización. También entiendo que no está dispuesta a pagar la totalidad porque la responsabilidad sería de ambos, tanto de su padre como de su madre". Y finaliza: "Dice mucho de ella que esté a favor porque también lo que podrían haber hecho es una solución intermedia. Paga la mitad si no quieres reconocer el crimen".