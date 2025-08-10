La ex novia de Daniel Sancho que nunca le visitó en Tailandia y su nexo con el chef a día de hoy: "Es de buena posición económica"

Cuando se cumplen dos años del crimen de Daniel Sancho, las informaciones sobre cómo se encuentra el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en la cárcel han sido una constante en las últimas semanas. Se han dado declaraciones al respecto tanto del padre y del equipo legal como de la madre, negando cualquier tipo de privilegio.

El propio Daniel también habló desde la cárcel de Surat Thani, donde se encuentra a la espera de conocer qué pasa con el recurso de apelación que presentaron sus abogados, a raíz de conocerse, hace un año, su condena a cadena perpetua.

Este domingo salió a relucir otro nombre en Fiesta, el de Laura, la que fuera novia del nieto de Sancho Gracia antes del crimen que acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Un nombre del que ya se habló cuando Daniel cometió el asesinato, cuando se despertó el interés sobre la vida personal del chef.

En el programa de Telecinco han negado los rumores de que el nombre de Laura aparezca en el recurso de apelación en el que han trabajado sus abogados (Marcos García-Montes y compañía) para intentar rebajar la condena de su representado y trabajar en su posible regreso a España.

"A ella no se la nombra para nada en el recurso. No tiene sentido", han insistido en el plató, al tiempo que recordaban que, a día de hoy, la joven "sigue manteniendo contacto con los amigos de Daniel".

Sobre el perfil de la joven, han recordado también que "es de buena posición económica" y que, desde que ocurrió todo, nunca llegó a viajar a Tailandia para visitar a Daniel entre rejas. Laura, se conoció cuando ocurrieron los hechos, es hija de una figura muy importante del automóvil en España. Habría roto con el chef antes de lo ocurrido aquel 2 de agosto de 2023 en Tailandia.