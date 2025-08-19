Daniel Sancho, pendiente de la frágil salud de la princesa de Tailandia, clave en la reducción de la sentencia

La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Maha Vajiralongkorn y potencial heredera al trono de Tailandia, lleva más de dos años conectada a equipos que mantienen sus funciones pulmonares y renales, aquejada de una infección sanguínea que el pasado 9 de agosto se intensificó. Desde la corona se encuentran muy preocupados por su salud mientras desde el Hospital King Chulalongkorn Memorial de Bangkok se trabaja por mejorar su situación. Su evolución afecta, además, a los presos del país asiático, pues la monarquía celebra amnistías reales que reducen las penas en las cárceles. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto, con motivo del aniversario del rey Maha Vajiralongkorn, se liberó a 50.000 presos, mientras a 200.000 personas se les aplicó una reducción de la sentencia. Sin embargo, estos acontecimientos solo tienen lugar cuando la monarquía se encuentra en un buen momento. Y, ahora que la salud de la princesa empeora, no es el caso. Las esperanzas de los condenados en sus prisiones se nublan. También la de Daniel Sancho.

El chef se encuentra en la cárcel de Surat Thani -una de las más temidas de Tailandia, con presos juzgados por crímenes de sangre- por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta en el verano de 2023. El pasado 29 de agosto, fue condenado a cadena perpetua. "Daniel Sancho ha ratificado expresamente su confianza en el equipo jurídico tailandés y español y asesores, así como expresamente también, en el abogado Marcos García-Montes, con los que mantiene relación semanal mediante videoconferencia con el centro penitenciario dentro de la normalidad y autorización por parte del Director del Centro y Autoridades Penitenciarias para continuar con la relación entre abogado, asesores y familia", explicaban hace unos días los representantes del cocinero, que, más allá de confiar en su equipo -el comunicado llegó tras mencionarse las supuestas tensiones entre el preso y García-Montes-, también permanece pendiente de la última hora de la monarquía tailandesa.

Sin embargo, en el caso de que el nieto de Sancho Gracia sea bendecido por la Casa Real, tendrá que esperar un tiempo para ello, pues aparte de la frágil salud de la princesa, los reclusos deben cumplir al menos un tercio de la condena o un mínimo de ocho años de prisión para ser favorecidos por la amnistía. Además, deben demostrar una conducta ejemplar antes de ser considerados elegibles, según se recoge en las nuevas regulaciones de 2024.

El español Artur Segarra, condenado a muerte en 2017 por el asesinato de David Bernat, obtuvo un perdón real en 2022 que conmutó su pena a cadena perpetua. A pesar de ello, sigue cumpliendo condena en la prisión de Bang Kwang. Deberá pasar varios años más entre rejas antes de una posible extradición. Este precedente sugiere que, incluso si Sancho recibiera clemencia real, permanecería encarcelado durante un largo periodo antes de poder ser repatriado a España.