Se han cumplido ya dos años desde que el hijo de Rodolfo Sancho fuera detenido en Koh PanGhan por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El primero lo pasó en la prisión preventiva de Koh Samui, a la espera del juicio; el segundo ya en Surat Thani, el centro penitenciario de Bangkok, condenado a cadena perpetua. El caso vuelve a estar de plena actualidad después de que su defensa presentara un recurso en la Corte para que el juicio sea repetido, asegurando que la policía ocultó pruebas durante la investigación y que no se respetaron los derechos fundamentales. Confían en sacar a Daniel Sancho de la cárcel o, al menos, traerlo a España, aunque algunos entendidos aseguran que es prácticamente imposible.

Más allá de lo legal, el caso sigue suscitando mucho interés entre los expertos. Hace unos días, el criminólogo y detective privado David Rodrigo hablaba así en el podcast 'El director', de David Jiménez: "El principal error que cometió es el exceso de confianza. Él se creyó que la policía tailandesa eran unos cualquiera", comentó.

"En el caso de Daniel Sancho tengo una opinión muy particular, porque se le ha tildado desde el minuto uno de psicópata y yo creo que puede tener rasgos psicopáticos, pero es ahora, y lo que no puede ser es que por el hecho aislado de descuartizar a su víctima ya tengas que ser un psicópata", aseguró. "La mayoría de estas acciones se destina a evitar ser detenidos, porque es mucho más fácil deshacerte de un cadáver troceándolo que no sacándolo de la zona en la que estaban", explicó. "Si somos prudentes, desde mi punto de vista, para poder analizar la mente de Daniel Sancho, tendríamos que hacerle el estudio 'PCL-R' de Robert Hare".

Rodrigo pone especial énfasis en el hecho de que Daniel no abandonara Tailandia nada más cometer el crimen: "El principal error es el ego. Si encontramos a un psicópata que busca retroalimentarse y tiene esa esencia narcisista, se puede tomar como un reto el combatir un poco a la policía en sus acciones. Sería lo que provoca que al final pueda ser detenido". Y añadió: "El crimen perfecto no existe porque en cualquier escena del crimen siempre se va a dejar algún indicio que te permita establecer esa línea de investigación hacia el autor. Siempre dejamos rastro, por mínimo que sea, y las nuevas tecnologías cada vez son mejores".