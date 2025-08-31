Álex García recuerda a Verónica Echegui en una dolorosa carta de despedida: "Todos nos miraban con el mismo amor que desprendíamos…"

Ha pasado ya una semana desde el triste fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, que murió el pasado 24 de agosto, con tan solo 42 años, a causa de un cáncer. El mundo del cine y la cultura se tiñó de luto ante la pérdida inesperada de la intérprete –que decidió luchar en la intimidad contra su enfermedad–, dejando un legado de talento y autenticidad tanto en lo profesional como en lo personal, como han destacado numerosos compañeros tras la noticia. Uno de los que estuvo a su lado hasta sus últimos días fue Álex García, con quien mantuvo una relación sentimental de trece años que terminó en 2023. Este domingo, el actor ha compartido una emotiva carta de despedida para la que fuera el gran amor de su vida en El País.

En la misiva, García rememora uno de los instantes vividos junto a Echegui en uno de sus viajes: "¡Fara frica! Nos gritaban mientras nuestros pies llenos de barro volaban en mitad de aquella tormenta. ¡Fara frica! Y nos agarraban las manos y cada vez se sumaban más y más personas… Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos… Porque amor, llama a amor. Y así era siempre contigo".

También ha destacado la personalidad y la entrega máxima de la intérprete en cada uno de sus papeles: "Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria… Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas. La oscura raíz del grito, que diría Lorca. Me enseñabas que todos somos esa raíz, del amor y la oscuridad".

"Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra a los que dabas tu voz, tus dolores y todas tus vivencias más allá de este planeta a veces tan dual… Por eso tus personajes son universales. Porque son uno y tú eras todos", ha señalado.

En la carta, el actor de Tierra de Lobos se despide de su ex con resignación: "Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo… Solo quiero que esa ola de amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo". Y recuerda: "Una vez en Katmandú, en el Ganges, me dijiste que no entendías por qué sufríamos tanto en los funerales en España. Por qué no celebrar la vida de la persona, más que lamentarla".

Finalmente, concluye con un mensaje de amor puro y admiración: "A la mañana siguiente preguntamos qué significaba 'fara frica'. Sin miedo, significaba. Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con amor".

La historia de amor de Verónica Echegui y Álex García

Verónica Echegui, cuatro veces nomidada al Goya como actriz, rodó en 2010 junto a Álex García Seis puntos sobre Emma, dirigida por Roberto Pérez Toledo. Saltaron chispas durante el rojade en Canarias y se enamoraron. Apasionados del campo y muy comprometidos con el medio ambiente, Echegui y su novio se fueron a vivir juntos a una casa en la sierra de Madrid. Un huerto y animales formaron parte de ese refugio junto a la Naturaleza en el que se evadían de los focos, los flahes, las alfombras rojas y los estrenos. En 2023 pusieron fin a su relación.