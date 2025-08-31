Se cumple un año de la condena a Daniel Sancho: "La defensa creía que estaría en España muy pronto", revela el abogado de la familia Arrieta

Este sábado 29 de agosto se cumplió un año de la sentencia a cadena perpetua para Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, tras asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Un veredicto que cambió la vida del nieto de Sancho Gracia para siempre. Desde entonces pasa sus días en la cárcel de Surat Thani -una de las más peligrosas del mundo-, muy pendiente del frágil estado de salud de la princesa tailandesa. Su figura es clave para lograr una eventual reducción de condena que, de prosperar, podría dejar sin efecto la cadena perpetua y abrir la puerta a que Sancho regrese a España para cumplir el resto de su pena (en nuestro país no existe la prisión perpetua revisable). Ahora, el abogado de la familia Arrieta recuerda cómo vivió aquella resolución que marcaría para siempre un punto de inflexión en su carrera.

"El 29 de agosto será una fecha que no olvidaré nunca, ni en mi memoria ni en mi corazón", ha confesado el abogado Juango Ospina a la revista Lecturas. Y ha recordado aquel momento con todo detalle: "Me dice que hay cadena perpetua, condenado por asesinato premeditado, dándome la enhorabuena y mostrando cariño a la familia. Llamé corriendo a Darling Arrieta y fue una llamada muy cariñosa y profunda, llena de gratitud", ha señalado.

La noticia llegó más rápido de lo que esperaban. "Había cierta incertidumbre y preocupación", ha señalado el letrado al citado medio. Esa incertidumbre se avivó tras las palabras de uno de los abogados de Daniel Sancho, según ha relatado Ospina: "Entró uno de los abogados de la defensa a decir que estaba muy tranquilo porque el fiscal le había dicho que sería un homicidio imprudente, que serían unos seis años de prisión y que estaría en España muy pronto". Aquel mismo día, Ospina apareció en televisión como abogado de la familia de la víctima para explicar los posibles escenarios que se podían dar en la justicia tailandesa.