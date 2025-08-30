Isabel Díaz Ayuso despide agosto en Ribadesella con un look con guiño asturiano: "Es una tierra única"

Agosto está a punto de despedirse, y con él llegan los últimos resquicios del verano antes de volver a la rutina. Entre quienes han aprovechado al máximo las últimas horas del mes estival se encuentra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha disfrutado de unos días de trabajo y desconexión por tierras asturianas, donde se ha reencontrado con amigos del partido.

Isabel Díaz Ayuso en Ribadesella

La presidenta ha viajado hasta Ribadesella y ha aprovechado, además de trabajar, para pasear por el paseo marítimo de la localidad costera, degustar su gastronomía y hacerse alguna que otra foto con seguidores del partido. También le ha regalado un piropo en redes al principado: "Es una tierra única".

La presidenta aprovechó para pasear por el paseo marítimo de la localidad asturiana

Para la ocasión, Díaz Ayuso se ha decantado por un look con guiño a la tierruca y estilo marinero: camisa de popelín blanca con mangas remangadas, pantalón corto de tiro alto con pinzas en azul marino, rematado con un cinturón marrón chocolate con hebilla dorada que le ha dado el toque final al estilismo.