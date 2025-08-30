Las fotos más románticas de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en su octavo verano juntos: entre besos y atardeceres infinitos

Este verano, el amor ha sido el gran protagonista. Los famosos han aprovechado las altas temperaturas para dejarse llevar y protagonizar los arrumacos más deseados de la temporada. La última en presumir de su historia de amor ha sido Eugenia Martínez de Irujo (56), que ha sorprendido a sus seguidores con dos fotos de lo más románticas junto a su marido, Narcís Rebollo (55), en lo que parece una auténtica estampa de película, con un atardecer infinito como telón de fondo.

"Atardeceres… Te quiero", ha escrito la hija de la duquesa de Alba en sus redes, acompañando un carrusel de imágenes donde se le ve disfrutar del sol poniente sobre el mar junto a su marido.

Eugenia Martínez de Irujo junto a su marido Narcís Rebollo

La madre de Tana Rivera ha disfrutado de un verano de lo más movido en distintos enclaves de la costa española. Primero, hizo parada en San Sebastián, donde se reunió con su amiga Amaia Montero, tal y como ambas compartieron en sus redes con una foto juntas. Después, la ex de Fran Rivera puso rumbo a Ibiza para arropar a su hija Tana tras su ruptura con el empresario de la noche sevillana Manuel Vega, con quien mantuvo una relación de cuatro años. También estuvo con ellas Narcís Rebollo, con quien la hija de la diseñadora mantiene una excelente relación.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo se conocieron por mediación de unos amigos a finales de 2016, tal y como él mismo contó en una entrevista. Un año más tarde formalizaron su relación en la Feria de Sevilla, con un posado que no dejó indiferente a nadie. Poco después, se dieron el "sí, quiero" en un viaje a Las Vegas. "Es serio, no creas. Íbamos con el cachondeo y el cura nos preguntó si habíamos bebido. Nos casaron a las 11 de la noche. Es una boda de verdad, aunque no hemos ido al Ayuntamiento, hay que hacer un montón de papeleo", confesó el empresario catalán en otra entrevista. Ya llevan ocho años juntos.