Preocupación por el estado de salud de Bill Clinton (79 años): el expresidente norteamericano aparece en el aeropuerto con un desfibrilador portátil

Preocupa —y mucho— el estado de salud de Bill Clinton. El 42º expresidente de Estados Unidos fue fotografiado recientemente con un desfibrilador portátil entre su equipaje, a escasos metros de su avión privado, lo que ha desatado las alarmas sobre si padece alguna enfermedad grave.

Bill Clinton aparece en el aeropuerto con un desfibrilador portátil

El marido de Hillary Clinton, de 79 años, ha tenido varios sustos de salud a lo largo de los años. En 2004, apenas tres años después de dejar la Casa Blanca, tuvo que ser intervenido de urgencia por una obstrucción cuádruple en las arterias, que podría haber derivado en un infarto fulminante. Por suerte, no fue así. Un año después volvió al hospital para someterse a una cirugía por un pulmón colapsado, relacionada con aquella primera intervención arterial.

Desde entonces, Clinton cambió por completo su estilo de vida: adoptó una dieta saludable y redujo el consumo de carne, también comenzó a practicar más deporte. Aún así, con la edad, los órganos empiezan a resentirse, y en octubre de 2021 tuvo que ser ingresado por una infección urológica que derivó en una sepsis en la sangre.

Uno de los sustos más recientes ocurrió hace unas semanas, tras tropezarse mientras caminaba junto a su esposa, Hillary Clinton, durante una presentación de libros en Nueva York. El percance desató todas las alarmas, y algunos medios estadounidenses apuntan a que el expresidente podría estar lidiando con una enfermedad degenerativa, como el Parkinson.

Además de los recientes sustos de salud, Bill Clinton vuelve a estar en el foco mediático por otros motivos. Hace unas semanas, el Comité de Supervisión de la Cámara Baja de Estados Unidos, controlado por los republicanos, llamó a declarar a diez personas en el marco de las investigaciones sobre el caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, pedofilia y otros delitos graves. Entre los citados se encuentran seis exfiscales generales y dos antiguos directores del FBI, así como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el propio Bill, quien mantuvo contacto con el magnate desde mediados de los noventa hasta mediados de los 2000. De hecho, según desveló The New York Post, el expresidente viajó hasta en 26 ocasiones en el avión privado de Epstein, conocido como el 'Lolita Express', y una de ellas sin el servicio secreto.