Bill Clinton viajó en el 'Lolita Express' de Epstein e incluso pisó la Isla de los Pedófilos: las razones que han llevado al expresidente a declarar

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, controlado por los republicanos, llamó a declarar el pasado martes a diez personas en el marco de las investigaciones en torno a Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, pedofilia y otros delitos graves. Entre las personas citadas hay seis exfiscales generales y dos antiguos directores del FBI, así como también figuran la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el expresidente estadounidense Bill Clinton, quien estuvo en contacto con el magnate desde mediados de los noventa hasta mediados de los 2000.

Hay diversos hechos que apuntan a al relación entre el expresidente y el millonario. Para empezar, Epstein donó 1.000 dólares a la campaña electoral de Clinton en 1992, y posteriormente le entregó a su mujer 20.000 dólares para su campaña al Senado de Estados Unidos en 1999, tal y como se recoge en registros públicos.

Además, Epstein y su amante, Ghislaine Maxwell, quien se encuentra en prisión por participar en los delitos del empresario, visitaron la Casa Blanca un total de 17 veces durante los dos mandatos de Clinton. Epstein se personó en la oficina de Clinton en Harlem, en 2002, según informa The New York Post.

En septiembre de 2002, el entonces presidente viajó a África en el avión privado de Epstein, después conocido como el Lolita Express, aunque también realizó otros 25 desplazamientos en este avión. En una de las ocasiones, viajó sin el Servicio Secreto, según cuenta el citado medio.

Doug Band, exasesor de Clinton, contó a Vanity Fair que intentó durante años mantener a Epstein alejado del político, pero que este se resistió. Band dijo que a principios de 2003, el expresidente visitó el retiro privado de Epstein en el Caribe, Little St. James, ahora conocida como la "Isla de los Pedófilos". Ahora, los legisladores federales están reexaminando esos viajes y la relación del expresidente con el empresario, que, recordemos, se suicidó en agosto de 2019.

Por su parte, Clinton siempre ha restado importancia a su relación con Epstein, asegurando que su amistad se rompió antes de que el magnate fuera arrestado en 2007 y en 2019. El expresidente afirma que no era conocedor de sus crímenes. "No sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, ni de aquellos por los que ha sido acusado recientemente en Nueva York", explicaba un antiguo portavoz en 2019.

En este sentido, Spencer Kuvin, abogado que representó a algunas de las víctimas en 2007, comentó que nunca escuchó menciones sobre Clinton. No se conocían por su parte "comportamientos inapropiados", aunque sí mantenía "un patrón relacional" con Epstein.