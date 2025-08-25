En Galicia esperaban al cantante con los brazos abiertos. Tierra de su padre, el mítico doctor conocido popularmente como Papuchi, Julio Iglesias desea retomar su conexión con la tierra y las raíces y para ello compró una espectacular propiedad en la aldea de Vilariño, en el municipio orensano de Piñor, hace solo unos meses. Estaba previsto que viajara este mes de agosto para conocer la propiedad y supervisar la reforma, pero el intérprete de Hey ha cancelado finalmente su viaje. ¿El motivo? Los incendios que asolan el terreno.

Y es que la impresionante mansión de Julio Iglesias en Galicia está a tan solo 25 kilómetros de uno de los focos de los incendios en la zona. La propiedad está a salvo por el momento, pero aseguran que el artista ha seguido con gran preocupación las noticias que llegaban desde España, especialmente entristecido por todas las víctimas, más de 700 personas evacuadas que no saben siquiera si sus casas seguirán en pie cuando puedan regresar a ellas.

Según YAS, todo estaba listo para su llegada: la casa, el personal de servicio y almacenes: "Le estaban esperando con día y hora". Sin embargo, el artista ha considerado más prudente esperar a que la situación esté controlada: "Su intención sigue siendo venir, pero esto le tiene muy preocupado". Beatriz Cortázar afirma que la familia está barajando la posibilidad de ir en el mes de septiembre, pero están a la espera de la evolución de los incendios, pues la idea era que Miranda Rijnsburger, que está pasando el verano en Málaga con sus hijas, se acerque a Galicia para ultimar los detalles antes del traslado grupal, algo que no se ha podido llevar a cabo por el corte de trenes y carreteras en la zona, entre otras cosas. "Él está deseando venir, pero necesita tener todo planificado", aseguran.

Un homenaje a 'Papuchi'

La nueva finca de Julio Iglesias está valorada en cuatro millones de euros y cuenta con 1.500 metros cuadrados construidos, extensos jardines, piscina e incluso un lago artificial. La propiedad, que anteriormente pertenecía a Manuel Cabezas, representa algo más que una inversión: es una vuelta simbólica a los orígenes. No hay que olvidar que a tan solo 10 kilómetros se encuentra A Peroxa, la localidad donde nació su padre, Julio Iglesias Puga, el recordado doctor conocido popularmente como 'Papuchi' y famoso por su particular carisma televisivo.

La casa apenas ha necesitado reformas, tan solo pequeños detalles y algo de decoración muy del gusto del cantante, pero no se ha necesitado un gran despliegue de medios ya que la casa, realizada en granito de la zona, se encuentra en perfecto estado de mantenimiento. Julio adquirió la vivienda hace tres meses y está feliz de poder volver a recorrer algunos de los parajes que forman parte de su memoria de la infancia y de estar más cerca de la tierra que tanto quiso su padre, al que recuerda a diario.