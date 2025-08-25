La foto con la que Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole: celebran los 25 de la cantante

Fue hace unas semanas cuando se desató el rumor de que Lamine Yamal, que cumplió 18 años el pasado 13 de julio, se lo estaba pasando muy bien con una famosa cantante internacional y, hace tan solo unos días, dio mucho de que hablar el paseo de la estrella del Barça con la artista argentina Nicki Nicole por Mónaco. Pues bien, ahora ellos mismos son los que confirman su relación. En concreto, a raíz de una foto publicada por el futbolista durante el 25 cumpleaños de la cantante.

Los dos posan frente a la enorme tarta con la que cantaron el cumpleaños feliz a la artista. Se muestran muy sonrientes, especialmente el jugador de la Selección Española, con esa sonrisa de estar enamorado por primera vez. Nicki Nicole cumple un cuarto de siglo este lunes, 25 de agosto, pero celebró su nueva vuelta al sol este fin de semana.

Al futbolista no le faltó ni un solo detalle para sorprender a su chica, con la que cenó entre un flores y globos en forma de corazón. La cantante ha reposteado la publicación de su novio y le ha añadido los emoticonos de corazón echando fuego, reflejando la pasión que sienten en el inicio de su relación.

Lamine Yamal es el astro del fútbol del que todos hablan, aunque esto no solo se debe a su destreza para tocar el balón. El joven saltó a los titulares este verano por la ostentosa y controvertida fiesta de cumpleaños que celebró en su finca en Olivella, en la región del Garraf, tras cumplir la mayoría de edad. Una fiesta en la que también estuvo presente la propia Nicki Nicole y que despertó una gran polémica debido a la contratación de personas con enanismo y chicas.