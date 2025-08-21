Lamine Yamal y Nicki Nicole se pasean por Mónaco y el futbolista comparte a su vuelta una canción reveladora

Lamine Yamal es el astro del fútbol del que todos hablan, aunque esto no solo se debe a su destreza para tocar el balón. El joven saltó a los titulares este verano por la ostentosa y controvertida fiesta de cumpleaños que celebró en su finca en Olivella, en la región del Garraf, tras cumplir la mayoría de edad -su círculo ha llegado a sentir preocupación por sus celebraciones épicas, tal y como contamos en este portal-. Después, fue su vida sentimental la que desató los comentarios por su acercamiento a Nicki Nicole. La cantante, de 24 años, asistió a su fiesta privada, y tras ello ha sido vista en otras ocasiones cerca del futbolista del Barcelona F.C. A comienzos de este mes de agosto, fueron vistos abandonando juntos una discoteca a altas horas de la madrugada, y, más tarde, ella asistió a un partido del equipo de Hansi Flick y cogió un avión conjunto rumbo a Mónaco. Precisamente, en esta ciudad se les ha visto ahora paseando tranquilos y cómodos. En definitiva, como una pareja más.

Ni el deportista ni la intérprete de Ojos verdes han confirmado su noviazgo, pero sus continuos encuentros no hacen más que alimentar los comentarios de sus seguidores, especialmente después de que a Yamal se le haya visto en el pasado pasando tiempo con diversas influencers. En un vídeo de TikTok compartido por la creadora de contenido Rosy Pereyro, el periodista Javier de Hoyos resalta que el joven aparece paseando por la ciudad monegasca antes de citarse con el Barça para su primer partido de temporada de LaLiga.

"Ahora les hemos visto andando por la calle a los dos, tan tranquilos", apunta el comunicador a la vez que señala a ambos protagonistas, que aparecen de espaldas caminando por una de las vías donde se encuentras las tiendas de lujo en la localidad. "Me alegro mucho de que ya no tengan problema, que no oculten su amor a pesar de que saben que son superfamosos y que les van a pillar. Olé vosotros", añade.

El clip llega, además, después de que Yamal compartiera una historia en su perfil de Instagram donde se escucha la canción K Alegría, de DELLAFUENTE y RFVV, con un fragmento que habla por sí solo: "Brillan los ojos, el sol reluce, Lo que esto dure, eso Dios dirá. Cuídate mucho, de nadie abuses. Que la balanza puede girar".