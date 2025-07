Lamine Yamal preocupa al Barça a punto de cumplir los 18 años: sus fiestas son épicas y tratan de parar imágenes comprometidas

Se ha convertido en el futbolista del momento. Está llamado a liderar al FC Barcelona y a la selección española durante la próxima década, e incluso hay quien afirma que marcará una era en el fútbol mundial. Y solo tiene 17 años, aunque el próximo 13 de julio alcanzará la mayoría de edad. La juventud de Lamine Yamal es un arma de doble filo: por un lado, es su mayor baza para proyectarse profesionalmente, ya que aún le queda mucho recorrido para alcanzar su plenitud como futbolista; pero, por otro, esa misma juventud conlleva un comportamiento que no siempre resulta beneficioso para su carrera.

Según ha podido saber Informalia, el FC Barcelona está preocupado por ciertas actitudes extradeportivas de Yamal. Al club han llegado informaciones que generan inquietud. Yamal es considerado el próximo Messi, el jugador que podría devolver al Barça la posibilidad de competir por todos los títulos. Los expertos en fútbol lo señalan como el talento destinado a marcar una época, como lo hizo el argentino. Por eso, en el club no quieren que nada lo distraiga.

¿Pero están logrando mantenerlo centrado? Según las fuentes consultadas, no del todo. A Lamine Yamal, como a casi cualquier joven de su edad, le gusta salir de fiesta. Y no nos referimos a celebraciones familiares o de cumpleaños, como la que organizó en Marbella con su gran amigo Nico Williams —jugador del Athletic Club, que por segundo año consecutivo ha intentado fichar por el Barça sin éxito—, sino a fiestas privadas en casas, organizadas con amigos, otros futbolistas, influencers y chicas invitadas a través de redes sociales.

Algunas de estas fiestas se celebran en una vivienda propiedad del propio Yamal

Informalia ha tenido acceso a imágenes de algunos de estos encuentros, e incluso ha sabido que tanto él como algunos asistentes han intentado frenar la difusión de fotos y detalles de dichas reuniones. El Barça está al tanto de estas situaciones y, por ello, muestra preocupación. Entienden que tiene 17 años y que puede sentirse atraído por lo mismo que cualquier joven de su edad. Sin embargo, debe ser profesional y comportarse como un jugador de élite, donde el descanso y la disciplina forman parte fundamental del rendimiento físico. Al club le inquieta que estas fiestas no siempre se puedan mantener en secreto y que, en cualquier momento, salgan a la luz datos o imágenes comprometedoras

Ya se le ha relacionado con una influencer de 32 años —aunque esto preocupa menos al club—. Lo realmente alarmante son las fiestas privadas con compañías que, según fuentes cercanas, no son las más adecuadas para un deportista de alto nivel, y mucho menos para una personalidad joven y en formación. No sería el primer caso de una promesa mundial que se pierde entre fiestas y malas decisiones. A los 17 años, es imprescindible tener la cabeza muy bien amueblada para no caer en la tentación.

Este verano se le ha visto en Brasil, donde estuvo con Neymar Jr.; en Italia, donde compartió barco, villa y motos de agua con la influencer Fati Vázquez; y en Ibiza, navegando en un yate cuyo alquiler diario ronda los 5.000 euros. Según algunos medios, en una de estas salidas "iban entre 10 y 12 chicas". También ha celebrado una prefiesta de cumpleaños en la que se priorizó el secretismo, cerrando incluso una discoteca exclusivamente para su entorno. Fuentes de Informalia aseguran que el FC Barcelona ha dado órdenes claras para controlar esta situación. Para el club, Lamine Yamal es ahora mismo "la gallina de los huevos de oro", y no pueden permitir que su juventud y ciertas compañías pongan en peligro al que consideran su mayor activo, en medio de la peor crisis económica de su historia.