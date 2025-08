Lamine Yamal, pillado besándose con una famosa cantante internacional: "Hubo mucho tonteo"

Lamine Yamal está de nuevo en el centro la palestra mediática. Tras celebrar su 18 cumpleaños con una polémica y multitudinaria fiesta llena de rostros conocidos, el delantero del Barça ha sido pillado besándose con la cantante Nicki Nicole en una discoteca.

"Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información. Me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo", ha comenzado explicando Javier de Hoyos, presentador de D Corazón, este lunes en su cuenta de TikTok.

En este contexto, el presentador ha aclarado que fue el pasado 24 de julio cuando la chispa entre el futbolista y la cantante se encendió definitivamente. "Fue el 24 de julio. Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada", ha revelado.

Asimismo, el comunicador ha recordado que la fecha del beso coincide con el día en el que Lamine publicó una fotografía en la que aparece con una marca de un beso con pintalabios en la mejilla. "En su día me dijo él que ese beso era de su madre, igual quería decirme de su 'mamá' Nicole", ha bromeado Javier de Hoyos.

Y ha añadido: "Por otro lado, hay muchos que creen que Lamine tiene un fondo de pantalla de Nicki. Vemos unos ladrillos detrás que son los mismos que había el día en el que ella publicó esa fotografía, por lo tanto, sería una foto que le habría tomado él y que desde ese momento se habría guardado como fondo de pantalla".

Por el momento, ni el deportista ni la intérprete de Ojos Verdes han reconocido públicamente su supuesto romance. Sin embargo, el presentador ha publicado otro vídeo, asegurando que la artista argentina sí le ha confirmado su affaire con el futbolista.