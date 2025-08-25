El hijo de Carmen Sevilla reaparece y zanja la polémica por la lápida de su madre: "No está descuidada"

Tras varios años alejada del foco mediático a causa de su deterioro cognitivo, Carmen Sevilla fallecía el 27 de junio de 2023 a los 92 años y, lejos de la despedida que se esperaba a la artista teniendo en cuenta que durante décadas fue uno de los rostros más populares de nuestro país, su único hijo Augusto Algueró Jr. -fruto de su matrimonio con el compositor Augusto Algueró- decidía que su adiós se produjese en la más estricta intimidad, lejos de grandes homenajes o funerales multitudinarios.

Dos años después de su fallecimiento, la revista Lecturas revelaba el lugar en el que reposan los restos mortales de la inolvidable presentadora del Telecupón o Cine de barrio, el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde también descansan otros mitos como Paquirri, Marifé de Triana o Juanita Reina.

Sin embargo, el hecho de que su nombre no figure en la lápida -en la que aparecen el de sus padres y el de su hermano-, y de que el panteón esté sin flores y cubierto de polvo, ha desatado una gran controversia y numerosas críticas.

Y a pesar de que tanto en vida de Carmen como desde su fallecimiento hace dos años Agusto Algueró Jr. se ha mantenido al margen de la polémica, ahora ha roto su silencio: "Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal. Hay gente que no tiene ocupación y se dedica a hablar, pero no es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado".

En este sentido, lamentó este domingo en Fiesta: "Lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida porque yo no se lo he querido poner", ha explicado, apuntando que aunque de momento no tiene en mente ponerlo, "igual dentro de unos años lo pongo".

Y el hijo de la actriz sentenció: "Mi madre fue incinerada y lógicamente pues a los días, cuando nos avisaron del tanatorio, se recogieron las cenizas y ya está".