Blas Cantó termina su verano en quirófano tras un accidente doméstico: "En diez semanas me ponen una bota ortopédica"

Fin de semana movidito para Blas Cantó. El cantante murciano compartió este sábado unas preocupantes imágenes desde el hospital, tras sufrir un accidente doméstico que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.

"Ayer le dije a unas señoras que me pidieron una foto que, como viajo tanto, mis vacaciones suelen ser en casa tranquilo...Pues dicho y hecho. El resto del verano lo voy a pasar de vacaciones en casa, sí señor. Pero antes he pasado por un hotel de lujo llamado hospital", comenzó explicando en una historia en sus redes.

Y contó el motivo por el que se ha fastidiado el final de su verano: "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina. Bien, pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles. Rollo Destino Final [la película de Jeffrey Reddick]. Súper random", bromeó.

Un corte que obligó al exintegrante de Auryn a pasar por quirófano. Tras la intervención, el cantante reapareció para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que todo había salido bien: "Todo en orden. Ya me hicieron el Frankenstein y por la mañana me dan el alta. Gracias a todo el mundo que me ha escrito y me ha acompañado. Vuestros mensajes me han llenado de buena energía", expresó.

Y puso punto final al susto celebrando el parte médico de su alta con todos sus seguidores: "Ya me han dado el alta y... a casa. Reposo, nada de apoyar el pie malo y, en diez semanas, me ponen una bota ortopédica para empezar la rehabilitación", explicó aliviado. Sobre su recuperación, señaló: "Viene lo más duro... Me tomará dos meses poder apoyar, cuatro meses volver a caminar y hasta más de seis meses poder correr. Sé que nada volverá a ser totalmente como antes, pero aun con escayola y muletas, me reuniré con vosotros", contó.