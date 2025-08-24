Dulce noticia para Cristina Castaño. La actriz de La que se avecina acaba de convertirse en madre a los 46 años. Ha sido ella misma quien, a través de sus redes, ha compartido la feliz noticia y ha revelado el nombre que ha escogido para su primer hijo.

Radiante de felicidad, la intérprete ha compartido también sus primeras sensaciones como mamá: "Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres precioso… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)". Un mensaje que ha acompañado con una tierna foto en la que aparece su bebé agarrándole un dedo con su manita.

Cristina también ha querido tener unas palabras de agradecimiento tras el parto. La actriz ha agradecido el cariño y la profesionalidad del equipo médico y, de forma muy especial, a su familia. Entre ellos ha destacado a su hermana Marga, a quien le ha dedicado un mensaje lleno de amor: "A mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado —y me cuida— como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. Gracias siempre, hermana".

La protagonista de Toy Boy afronta esta nueva etapa llena de ilusión. Castaño tomó la decisión de ser madre en solitario y, lejos de ocultarlo, lo compartió desde el primer momento con total naturalidad. Fue en el programa de La Revuelta donde la actriz sorprendió al desvelar públicamente que estaba esperando a su primer hijo.