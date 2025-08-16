Joana Sanz se abre en canal sobre su amor con Dani Alves ante la llegada de su primera hija: "La fase del enamoramiento quedó atrás..."

Joana Sanz (33) y Dani Alves (42) están en la recta final del embarazo y a punto de convertirse en padres primerizos. El matrimonio ya tiene todo listo para la llegada de la bebé, que podría nacer en cualquier momento, ya que la modelo supera los ocho meses de gestación. De hecho, hace una semana desvelaron una de las incógnitas que más interés suscitaba, la inicial por la que empieza el nombre de su hija: J. A días de convertirse en una familia de tres, la canaria se ha abierto en canal y ha reflexionado sobre las etapas del amor, confesando lo que siente a día de hoy por el exfutbolista.

"Nunca volverán a tener 23 y 32 años. La fase del enamoramiento quedó atrás junto con esa carga de dopamina, euforia e idealización", ha comenzado en un texto que ha compartido en stories. "Ese vivir el ahora e ir por caminos separados que se construyen de forma individual. Esos eternos desconocidos que se ponían nerviosos al reencontrarse. Llega la transición de la fase del enamoramiento al amor. El choque de realidad en el que se muestran los defectos, se exponen diferencias y aún así decides amarlas", ha escrito, en una clara alusión a su apoyo incondicional a Alves, especialmente después del duro trance que vivió tras ser acusado de agresión sexual y pasar unos 14 meses en prisión, hasta su absolución por parte del TSJ de Catalunya el pasado mes de marzo.

Ha continuado: "Ese es el amor duradero que se abrirá paso a través del tiempo. El amor de construir juntos, el amor de familia, el amor de hogar... Ese amor de hablar de las inquietudes de la forma más vulnerable posible y posiblemente de balbuceos de bebé de fondo", explica refiriéndose a la inminente llegada de su hija. "Ese amor de compañeros de vida que tal vez ya no se pongan nerviosos al reencontrarse, pero tienen paz en abrazos que ya no necesitan distanciarse. Life is changing (la vida está cambiando)", ha sentenciado.

Sanz informó sobre su embarazo semanas después de la absolución del exfutbolista por parte del TSJ de Catalunya. En un post, explicó lo que le había costado quedarse embarazada, ya que en el pasado sufrió tres abortos, dos FIV, una operación de trompas y el diagnóstico de una endometriosis que dificultó todavía más el sueño de convertirse en madre que llevaba intentando los últimos cinco años.

Los inicios de su relación

Joana Sanz y Dani Alves comenzaron su relación en 2015, cuando ella tenía 22 años y él diez más, un año después, contrajeron matrimonio en París. Posteriormente, en 2017, celebraron una segunda ceremonia más íntima en Formentera. Para entonces, la modelo ya había consolidado su carrera en la industria de la moda, desfilando para importantes firmas internacionales. Durante el tiempo que el brasileño estuvo en prisión provisional, un total de 14 meses desde enero de 2023, Joana llegó a anunciar su separación pero siguió visitando a Alves en la cárcel y nunca dejó de defender su inocencia en público. Retomaron su vida conyugal en Barcelona.