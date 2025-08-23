Chiara Ferragni presume de novio en su verano del amor: sus imágenes más románticas con el heredero de Pirelli

Parece que el amor vuelve a sonreírle a Chiara Ferragni (38) tras su tormentosa ruptura con el rapero italiano Fedez (35). La empresaria e influencer italiana se ha convertido en el centro de todas las miradas en las últimas horas al confirmar, por fin, el romance del que tanto se hablaba en los últimos meses: sale con Giovanni Tronchetti (41), el heredero del imperio Pirelli, una de las marcas de neumáticos más reconocida del mundo.

Giovanni Tronchetti y Chiara Ferragni

La influencer ha pasado dos semanas de ensueño en Ibiza, dejándose llevar por la magia de las Pitiusas junto a sus hijos, Leone y Vittoria, y presumiendo de nuevo amor con el empresario italiano, con quien no ha escatimado en planes. Los tortolitos se han dejado ver disfrutando de uno de los atardeceres más románticos de la isla, navegando en un lujoso barco y compartiendo su primera postal oficial como novios en redes.

Chiara Ferragni

Ferragni se ha instalado en una de las villas más exclusivas de la isla, frente al Mediterráneo, con un majestuoso jardín de estilo ibicenco y, cómo no, una espectacular piscina infinita desde la que ha disfrutado de atardeceres infinitos. Así lo ha ido mostrando en varios carruseles de fotos, donde aparece radiante de felicidad y entregada a su particular 'dolce vita' a la española.

Hace justo un mes, su exmarido Fedez volvía a acaparar titulares tras filtrarse unas fotos en Cerdeña en las que se le veía besando a una nueva mujer: Giuliana Honegger, con ella ha encontrado de nuevo el amor tras unos meses de lo más convulsos, en los que se destapó que había sido infiel a Chiara y que, incluso, llegó a pasar por el altar con la influencer estando enamorado de otra.

Una ruptura mediática

Tras su mediática ruptura con Ferragni en febrero de 2024, tras seis años de matrimonio y dos hijos en común —Leone y Vittoria—, Fedez atravesó una etapa personal y mediática complicada. La relación se desmoronó tras el escándalo del 'Pandorogate', los problemas de salud del artista y los persistentes rumores de infidelidad. Aunque la separación fue tensa y salpicada por una intensa disputa legal, en noviembre del año pasado lograron cerrar un acuerdo sobre la custodia y pensión alimenticia de los niños, y cada uno comenzó a rehacer su vida.

Fedez y Chiara Ferragni