Mónica Hoyos presume de su hija en común con Carlos Lozano, Luna, que triunfa en TikTok como aspirante a política

A pesar de ser famosa desde el día que llegó al mundo, Luna, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, se ha desmarcado de la popularidad de sus padres y, lejos de seguir el camino mediático de otros hijos de rostros conocidos -como Isa Pantoja, Alejandra Rubio, o José María Almoguera- en el mundo de las exclusivas o la tele, aspira a dar el salto a la política y triunfa en TikTok dando su opinión sobre la actualidad de temas políticos.

A sus 21 años, estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Inglaterra y trabaja como becaria en la American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU) en Bruselas, colaborando con comités de servicios financieros, transporte, energía, clima y sostenibilidad.

Un camino propio poco común en alguien de su edad que vaticina un gran futuro como diplomática -su sueño profesional- del que Mónica ha presumido incluso en el programa en el que colabora, TardeAR, asegurando que aunque a su hija le han ofrecido varios realities, tiene claro que no quiere dedicarse a lo mismo que sus padres.

Sin embargo, y a pesar de su perfil mediático bajo, Luna está muy unida a sus padres y aprovecha cualquier momento para pasar tiempo con ellos cuando sus estudios se lo permiten. En esta ocasión, Europa Press ha sorprendido a madre e hija disfrutando de un plan de chicas en Madrid, en el que aprovecharon para hacer unas compras en un centro comercial cercano a su domicilio y el que también se las vio a las puertas de un local especializado en peluquería y estética.

Durante el paseo charlaron relajadamente, aunque en contraste con la sonrisa de la joven, llamó la atención la seriedad de Mónica, que para la ocasión lució un veraniego y sencillo vestido en color naranja, mientras Luna presumió de piernas con una minifalda estampada en color azul, camiseta blanca, y el pelo recogido en un moño informal.