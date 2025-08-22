La curiosa tarta que la mujer karateca de Lewandowski le ha regalado por su 37 cumpleaños: "Un año más viejo"

La entrega de Robert Lewandowski al Barça desde que llegara al conjunto azulgrana en verano de 2022 le ha hecho convertirse en uno de los jugadores culés más queridos. En un club que ha pasado por sus más y por sus menos en los últimos años, Lewandowski se perdió el primer partido de Liga la semana pasada donde el Barcelona ganó 0-3 al Mallorca, pero ya ha entrenado junto al grupo y hay papeletas de que dispute este fin de semana el partido, o parte de él, frente al Levante. Mientras, el jugador polaco, que va dejando atrás sus molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, ha celebrado con su familia su cumpleaños número 37.

Lewandowski los cumplió este miércoles, 21 de agosto, y su mujer, Anna Lewandowska, dejó en redes sociales detalles de la celebración. Entre los más destacados, la tarta verde que le regaló para que soplara las velas. "Se ve de 15, se siente de 12, y se comporta como si tuviera 10. Todo ello suma 37", se leía en inglés. Los dos, además, posaron muy sonrientes junto a la tarta.

? El pastel de cumpleaños que le hizo Anna Lewandowska (esposa de Lewandowski) a Lewandowski:



"Feliz cumpleaños, mi amor. Un año más viejo, más fuerte, mejor. ¡Siempre orgullosa de ti!", le escribió también la karateca en otro post. Klara, nacida en mayo de 2017, y Laura, nacida en mayo de 2020, son las dos hijas de los deportistas y se lo pasaron en grande durante el día más especial de su padre, que el año pasado ganó La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con los culés.

Ambos se casaron en el año 2013. Anna, que cumple los 37 también el próximo 7 de septiembre, compite en Karate y ha representado a su país (Polonia) en varias ocasiones. Debutó cuando apenas tenía 13 años y a lo largo de su carrera ha logrado numerosos reconocimientos deportivos: acumula más de 40 medallas en campeonatos polacos, europeos y mundiales.

La mujer del ex jugador del Bayern de Múnich, además, se dedica a promover la vida sana, la buena alimentación y el ejercicio junto con miembros de su equipo. Solo en Instagram, Lewandowska acumula más de cinco millones y medio de seguidores. Colabora con varias marcas y es fundadora de otras como Foods by Ann, una tienda de productos naturales.