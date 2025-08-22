Javier Bardem explota una vez más contra Israel, pero esta vez sortea la censura: "Son unos nazis"

Javier Bardem no solo destaca por su talento en la interpretación, sino también por su activismo. El actor, que junto con Penélope Cruz se ha pronunciado sobre asuntos como el cambio climático, el machismo en el cine o la guerra de Ucrania, ha manifestado en sus últimas intervenciones su disgusto por el genocidio en Palestina. Una muestra de ello fue su polémica intervención en el programa The View, donde, aprovechando la promoción de su última película con Brad Pitt, F1, llamó a la movilización por el pueblo palestino. Mientras pronunciaba sus palabras, la conexión del programa se perdió de forma abrupta, lo que muchos espectadores tildaron de censura. El artista se ha vuelto a pronunciar ahora sobre este conflicto. Eso sí, esta vez lo ha hecho a través de su perfil en Instagram.

El actor de películas como El buen patrón, Mar adentro o Vicky, Cristina Barcelona ha compartido un vídeo grabado a través de unos prismáticos por un soldado israelí. El clip pertenece a 2018, y en él se aprecia a varios miembros del Ejército israelí disparando contra un joven palestino desarmado a decenas de metros de distancia. Bardem ha calificado a las Fuerzas de Defensa de Israel de "nazis" y ha asegurado que utilizan la misma "lógica de terror y deshumanización" hoy contra el pueblo palestino. "FDI son unos nazis", ha escrito, rotundo.

En este sentido, el artista ha comparado las imágenes con la maldad del personaje de La lista de Schindler Amon Goth, un oficial de las SS "sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento" que "representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad". El hombre representa, explica el actor, "la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor"; "la misma lógica de terror y deshumanización" que "hoy aplican contra el pueblo palestino". La versión de Israel sostiene que su ejército había disparado contra manifestantes palestinos "violentos" en la Franja de Gaza, hiriendo así a una persona en la pierna.

"Lo que ha sucedido en Gaza es inadmisible"

Como decíamos, el marido de Penélope Cruz ha resaltado en otras ocasiones la importancia de alzar la voz sobre el genocidio y ha lamentado la actuación de Estados Unidos para "garantizar la impunidad del Israel". "La cosa más importante es no perder la humanidad y denunciar cuando haya que denunciar y a quien haya que denunciar", señaló en el programa televisivo mencionado anteriormente. Unos meses atrás, en el festival de San Sebastián, también recordó a Palestina.

"Lo que ha sucedido en Gaza es inadmisible, deshumanizante. Creo que el gobierno de Israel es el gobierno más radical que ha tenido la historia de Israel, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, investigados por la Corte Penal Internacional. Que los ataques atroces y condenables de Hamas de octubre no justifican el castigo global a nivel masivo que está sufriendo la población palestina. Creo que la impunidad con la que goza el gobierno israelí con sus acciones en Gaza y Cisjordania tienen que cambiar", afirmó el pasado mes de septiembre.

"Lo que yo diga no va a cambiar absolutamente nada, pero creo que el derecho legitimo de la critica a cualquier gobierno o estado no tiene que ver con la acusación de antisemitismo. Somos una sociedad, un mundo y somos víctimas de lo que está sucediendo, pero víctimas y tenemos el derecho y la obligación moral y ética de denunciar aquello que no consideramos justo", añadió el protagonista de Jamón Jamón. En esta ocasión ha dado un paso más, comparando la masacre en Palestina con el nazismo que impulsó Adolf Hitler en Alemania durante el Tercer Reich, entre 1933 y 1945.