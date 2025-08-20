La pareja formada por Carlos Alcaraz y Emma Raducanu levanta pasiones. Los rumores sobre un posible flirteo entre ambos vienen de lejos y se reavivaron hace pocas semanas, cuando confirmaron que participarían en la categoría de dobles mixto del US Open. Su 'aventura' deportiva no duró demasiado: cayeron en primera ronda frente a Jack Draper y Jessica Pegula este martes, pero su intercambio de mensajes en redes sociales ha dejado claro que la química entre ellos sigue intacta.

La británica ha agradecido a Alcaraz la experiencia compartiendo un carrusel de fotografías en Instagram acompañadas por un mensaje en el que se anima a hablar en español, confirmando así la complicidad con el murciano: "De locos!! Gracias 'partner'. Me lo he pasado muy bien". El ganador del torneo de Cincinatti no ha tardado en responder a su compañera con una divertida indirecta que promete más encuentros entre ellos: "Todavía estoy esperando esas palabras en español", bromeó. "¡Gracias a ti compañera!, añadió el tenista.

Carlos Alcaraz replied: "Still waiting for those spanish words... ? you partner! ???" https://t.co/4w3dN29feK pic.twitter.com/T90TfCJvy2 — alcaraz archive (@alcarchive) August 20, 2025

El intercambio de comentarios entre ellos ha reavivado el rumor sobre su buena sintonía después de que la propia Raducanu desmintiese una relación con Alcaraz el pasado mes de julio, durante una rueda de prensa en Wimbledon: "Solo somos amigos". La risa que se le escapó le restó cierta credibilidad a sus declaraciones. "Me alegra que la gente se divierta con esto, no estoy al tanto de lo que se dice. Carlos es un amigo desde 2021 y siempre nos hemos apoyado mutuamente", aseguró. Alcaraz, por su parte, aseguró: "Conozco a Emma desde hace bastante tiempo y tengo buena relación con ella. Será la 'jefa' cuando consolide su carrera".

carlos alcaraz x emma raducanu pic.twitter.com/Gda1EtxyMK — alcaraz archive (@alcarchive) August 19, 2025

La 'carpeta' entre Carlos y Emma comenzó cuando se les vio charlando animadamente en un evento privado que se celebró durante la pretemporada. Después, pelotearon juntos en Inglaterra y protagonizaron juntos una campaña de publicidad para la que posaron muy divertidos. Además, Raducanu estuvo presente en el partido de semifinales de Alcaraz en el torneo de Queen's (que se llevó por un doble 6-4 frente a Roberto Bautista) y lo animó desde la grada. "Eres el mejor", dijo.

Emma Raducanu on Carlos' Instagram post ?:



"Eres el mejor !! ???????" pic.twitter.com/iRnBegFWCW — Alcaraz Updates? (@alcarazzupdates) August 20, 2025