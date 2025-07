Las merecidas vacaciones de Carlos Alcaraz tras perder la final de Wimbledon: "Voy a desconectar"

Carlos Alcaraz ha decidido pulsar el botón de pausa tras un primer semestre de 2025 marcado por la intensidad y los éxitos. Pero también por el desgaste. La derrota ante Jannik Sinner en la final de Wimbledon, su primera caída en un partido por el título de un Grand Slam, ha sido un punto de inflexión para el murciano, que a sus 22 años planea tomarse unos días de desconexión total antes de preparar el asalto al US Open, el último gran objetivo del año.

La temporada de Alcaraz ha sido de vértigo. A pesar de su juventud, sabe lo que es ganar las otras finales de Grand Slam que ha disputado. Sin embargo, esta última experiencia en Londres ha sido distinta. Hasta ahora, en cada final importante que jugaba, Carlitos salía triunfante: primero ante Casper Ruud en el US Open, luego frente a Alexander Zverev en Roland Garros, y en dos ocasiones contra Novak Djokovic en Wimbledon. El pasado mes de junio, además, volvió a vencer en París, esta vez a Jannik Sinner. Pero en la final de Wimbledon, el número uno del mundo le devolvió la moneda. Aunque perdió el Oro olímpico en París frente al serbio.

Alcaraz tenía la intención de consolidar una era sobre la hierba del All England Club, pero Sinner se interpuso en su camino. El italiano fue más sólido y le robó la Copa Desafío, convirtiéndose en el primer tenista de su país en ganar el torneo londinense. "He aprendido mucho de esta derrota", admitió Alcaraz después del partido. "El resto también juega y Sinner ha estado mejor. Ahora toca resetear y pensar en lo que viene".

El descanso como prioridad

La hoja de ruta del murciano tras Wimbledon pasa por hacer lo que en los últimos meses casi no ha podido: descansar. ·Voy a tener unos días de vacaciones, de desconectar. Está siendo una temporada muy exigente, sobre todo los últimos meses. He tenido muy poco tiempo libre, salvo los días que pasé en Ibiza, que todo el mundo conoce", explicó a la prensa en la sala de prensa de Wimbledon.

La prioridad ahora es recargar energías antes de afrontar la gira americana de pista rápida, una parte fundamental de la temporada que culmina con el US Open, donde ya ha sido campeón en 2022. Pero el calendario no está del todo definido y su equipo, encabezado por Juan Carlos Ferrero, estudia con calma los próximos pasos. No sabemos si se verá con Emma Raducanu, la tenista británica de 22 años con la que se lleva muy bien.

El 27 de julio arranca el Masters 1000 de Toronto, torneo para el que Alcaraz está inscrito, pero no está claro si jugará allí. Muchos expertos, como el extenista Álex Corretja, le han aconsejado que se lo piense dos veces. "Si Carlos no se gestiona bien, puede llegar muy justo al final de la temporada", advirtió Corretja tras la final de Wimbledon.

La opción más lógica, según fuentes cercanas al equipo de Alcaraz, sería empezar la gira americana directamente en Cincinnati, donde el Masters 1000 comienza el 7 de agosto. Sin embargo, esto también conlleva un riesgo: quedarse sin partidos oficiales en pista rápida antes de llegar a Nueva York. Y esa falta de rodaje ya le pasó factura el año pasado, cuando cayó en segunda ronda del US Open ante Botic van de Zandschulp tras una preparación irregular.

En 2024, Alcaraz decidió no jugar en Canadá después de perder la final olímpica y lo pagó caro: se despidió pronto en Cincinnati ante Monfils, un encuentro donde terminó frustrado y rompiendo la raqueta. Aprender de esos errores es uno de los objetivos en este momento de reflexión.

El US Open y el número 1, en la cabeza de Carlitos

Más allá del trofeo en Nueva York, Alcaraz sigue luchando por mantener la pelea por el número uno del mundo. La rivalidad con Sinner está más viva que nunca y el tramo final de la temporada será decisivo en ese pulso por la cima del ranking.

"Voy a escuchar a mi cuerpo", dijo Carlitos tras perder la final en Londres. "De momento no tengo molestias físicas, pero jugar partidos de este tipo, semana tras semana, cansa mucho. Hay que ver cómo evoluciono y cómo afrontamos la gira americana", añadió.

Por ahora, toca aparcar la raqueta y disfrutar de unos días sin tenis. La decisión definitiva sobre Toronto se tomará en función de cómo se sienta tras el descanso. Lo único seguro es que Alcaraz tiene claro cuál es su próximo gran objetivo: volver a reinar en Nueva York. Y para eso, sabe que primero necesita resetear.