Los padres de Carlos Alcaraz hablan de la disciplina (inagotable) de su hijo: "No había forma de sacarle de la pista"

Carlos Alcaraz (22) se juega este domingo un nuevo título que confirma su meteórica —aunque ya consolidada— carrera en el mundo del tenis. En la final, se medirá al actual número uno del mundo, Jannik Sinner, a quien superó en Roland Garros hace apenas unas semanas tras un intensísimo duelo de casi cinco horas. Pero detrás de cada golpe, de cada victoria y cada remontada, hay un apoyo que nunca falla. El de sus padres, Virginia Garfia y Carlos Alcaraz González.

La familia del tenista murciano siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano, alejados de los focos. Un protagonismo que han cedido por completo a Carlos. Aún así, el joven campeón se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas en tiempo récord. Tanto es así que ya cuenta con su propio documental, donde se revela su faceta más íntima y personal. En él, sus padres juegan un papel importantísimo, y cuentan cómo han sido el sostén de la joven promesa del tenis español.

En ese recorrido personal que retrata el documental A mi manera, las palabras de sus padres permiten entender de dónde nace la pasión de Carlos Alcaraz por el tenis. Su padre, Carlos Alcaraz González —también amante de la raqueta—, fue el primero en detectar el talento de su hijo, aunque admite que nunca imaginó que llegaría tan lejos. "De pequeñito, Carlos me decía: 'Que no, que yo quiero jugar otra más, que no me quiero volver a casa'", recordaba. "Mis expectativas no eran tan altas, sinceramente", confesaba.

Virginia y Carlos, padres del tenista murciano

Una pasión inagotable, que desató varias peleas con su padre: "No había forma de sacarle de la pista. Yo ya estaba cansado y listo para irme a casa después de trabajar todo el día y Carlos me suplicaba: 'Juega conmigo, aquí en la pared'", relataba. Unos entrenamientos caseros que, al final, se convirtieron en la rutina de su vida: "Serían más de las nueve de la noche y yo le decía: 'Vale, pero solo 20 minutos'. Y después de 20 minutos, seguíamos 30 más, y él quería más y más. Y yo le decía: 'Esto no puede seguir así, tenemos que irnos a casa'. Y empezaba a llorar otra vez", aseguraba.

Una historia de disciplina, superación, y una entrega absoluta que también ha tenido su cara B. De hecho, su madre Virginia se mostraba muy cauta sobre el precio de la fama: "La gente espera que sea como Rafa, una leyenda", confesaba muy cautelosa. "Pero no tiene que dejar que la gente se meta en esa parcela suya... que no lo conviertan en un juguete roto", reconocía, consciente de lo que implica crecer bajo el foco mediático y la presión de una carrera meteórica.

Alcaraz llega a esta final con un recorrido impecable, dejando claro por qué es uno de los grandes nombres del circuito sobre hierba. Desde su triunfo en Wimbledon en 2023, el murciano ha dado un salto cualitativo en su juego, ampliando recursos y madurando en la pista, algo que ha sido evidente a lo largo del torneo. En su camino ha eliminado a rivales de peso como Andrey Rublev, Cameron Norrie y Taylor Fritz. Por su parte, Jannik Sinner será, sin duda, su rival más complicado. El italiano ha pisado fuerte desde el inicio del campeonato y sólo ha cedido dos sets en todo el torneo.