Tamara Falcó y sus hermanos lanzan un vino ecológico en homenaje a su padre, el marqués de Griñón: "Un nuevo paso"

Dispuestos a mantener el legado de su padre, Carlos Falcó, más vivo que nunca tras su fallecimiento en plena pandemia del covid en marzo de 2020, Tamara Falcó y sus hermanos Manolo, Xandra, Duarte y Aldara, han cumplido un sueño continuando con el "espíritu pionero" que el marqués de Griñón, uno de los viticultores más importantes de nuestro país, les transmitió durante toda su vida, "innovando sin perder nuestras raíces".

Su emotivo homenaje a su progenitor, que falleció a los 83 años, llega en forma de lanzamiento del primer vino Rueda ecológico de las bodegas Marqués de Griñón, como ha anunciado la hija de Isabel Preysler a través de sus redes sociales tras sus románticas vacaciones con Íñigo Onieva en las islas Maldivas dos años después de darse el "sí, quiero" en el palacio El Rincón, una de las propiedades más emblemáticas de su padre que pasó a ser propiedad de Tamara y de su hermano mayor, Manolo, tras llegar a un acuerdo con el resto de los herederos del marqués.

"En 1982, mi padre, Carlos Falcó, lanzó su primer vino con una visión clara: unir autenticidad y elegancia. Hoy, junto a mis hermanos, damos un nuevo paso con nuestro primer Rueda ecológico. Fresco, ligero, con la caricia de las flores blancas y la pureza de la naturaleza. Un brindis al espíritu pionero que nos enseñó a innovar sin perder nuestras raíces", compartió este martes la heredera del marquesado de su padre en su último post de Instagram.

Un ambicioso proyecto liderado por Manolo -prestigioso financiero que reside en Londres junto a su mujer, Amparo Corsini, y sus tres hijas- que tomó las riendas de la bodega tras la muerte de su padre y que gestiona actualmente con la ayuda de su hermana Xandra. Tamara lo ha hecho público junto a un vídeo disfrutando de una copa de su nueva etiqueta de blanco ecológico con el que han cumplido uno de los grandes sueños de su progenitor.