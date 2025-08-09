Tamara Falcó es como Willy Fog: de la Provenza a Maldivas para aterrizar en Sotogrande

Aunque las redes sociales solo se ajustan a la verdad lo necesario, todas las influencers de bien saben que la primera norma es no publicar imágenes en directo de lo que están viviendo y disfrutando —el 90% son temas alegres, aunque últimamente se ha puesto de moda mostrar mucha lágrima para conseguir más likes— y esperar unos días para dar a conocer esas comidas, viajes, compras o fiestas que han vivido y que suelen provocar mucha envidia sana entre sus seguidores.

Una de las más activas este verano en sus redes sociales ha sido, precisamente, Tamara Falcó, marquesa de Griñón, que está viviendo unas vacaciones de aúpa en compañía de su marido, Íñigo Onieva, y hasta de su madre, la mismísima Isabel Preysler. El matrimonio viajó primero a la Provenza para festejar su segundo aniversario de boda y posar en algunos de los rincones más bellos de esta región francesa, donde también veranean, desde Brigitte Macron —con o sin marido— hasta Carolina de Mónaco y algunos de sus vástagos.

Tamara e Íñigo se mostraron felices y enamorados para luego emprender viaje hasta las Maldivas, ahora en compañía de Isabel y en un periplo que se publicita citando marcas y agencia de viajes, por lo que es fácil entender que se trata de un viaje de intercambio publicitario. Esa la suerte que tienen y lo bueno de la fama, por mucho que luego Onieva reniegue de salir en portadas de las revistas ni querer formar parte del panorama social. En redes no tiene ese problema, y menos cuando le llevan a parajes paradisíacos que sí despiertan mucha envidia.

Mucho más claro lo tienen Isabel y Tamara, que siempre han encajado con normalidad su popularidad y los peajes y beneficios que eso supone. Pues mientras siguen publicando imágenes en las Maldivas, la realidad es que el matrimonio ya se encuentra desde hace unos días en Sotogrande, donde suelen recalar todos los años y reunirse con familiares y amigos que les acogen encantados

Hasta que comience el curso de El Hormiguero y retome su agenda de promociones, la marquesa de Griñón puede disfrutar de la tranquilidad y el buen ambiente de Sotogrande y descansar de tanto viaje, que no deja de ser un sin parar a todas horas. Es fácil que en esa localidad gaditana coincidan con el alcalde Martínez-Almeida y su mujer, Teresa, que disfrutan de su primer verano junto a Lucas y también de los hermanos y sobrinos Falcó, que son asiduos de la zona.