El presidente galo ha retomado su agenda tras disfrutar de sus habituales vacaciones de verano junto a su mujer, Brigitte. Emmanuel Macron reapareció este lunes en la Casa Blanca para acompañar al presidente ucraniano, Zelensky, en una nueva reunión con Donald Trump y otros líderes europeos, y después concedió una entrevista para hablar por primera vez de la denuncia que ha interpuesto contra la influencer norteamericana Candace Owens, que aseguró que la Primera Dama francesa había nacido hombre: "¡Se trata de defender mi honor! Porque esto es un disparate", ha dicho muy enfadado.

Y es que las difamaciones de Owens no solo se centraban en Briggitte: también aseguraba que los Macron son parientes y que el presidente es "producto de un experimento de la CIA o un programa similar de control mental". El matrimonio presidencial guardó silencio durante semanas, acogidos a la norma de guardar silencio para no dar pábulo a mentiras y rumores, pero el grano de arena se convirtió en castillo: "Corríamos el riesgo de provocar un 'efecto Streisand', que acentúa aún más la atención sobre estas mentiras. Pero se trata de defender la verdad", ha asegurado el líder del Elíseo al diario Paris Match.

"Hablamos del estado civil de la primera dama de Francia, esposa, madre, abuela. No es libertad de expresión querer impedir que se restablezca la verdad. Quienes les hablan de esta supuesta libertad de expresión son quienes prohíben la entrada a los periodistas al Despacho Oval. No lo acepto", ha dicho rotundo.

El presidente cree que, en este caso, no se trata de un simple rumor recogido por varios internautas aburridos, sino de un verdadero ataque a su dignidad y su reputación con un objetivo muy claro: "Se trata de alguien que sabía perfectamente que tenía información falsa y lo hizo con el objetivo de causar daño, al servicio de una ideología y con conexiones establecidas con líderes de extrema derecha".

A la espera de juicio en Estados Unidos

La decisión de Macron es histórica, pues nunca antes un presidente francés había interpuesto una demanda por difamación contra un ciudadano estadounidense. Candance Owens, que tiene su propio canal de Youtube, aseguró que Brigitte Macron nació hombre bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux —nombre real del hermano de la primera dama—, y que el presidente francés es fruto de un experimento de control mental llevado a cabo por la CIA. Además, sostiene que ambos están emparentados biológicamente. Estas teorías se exponen en Becoming Brigitte, una serie de ocho episodios que ya acumula más de 2,3 millones de visualizaciones en YouTube.

La demanda, que supera las 200 páginas, argumenta que Owens ha usado las acusaciones con fines personales y políticos: aumentar su notoriedad, generar ingresos a través de contenido sensacionalista y afianzar su figura entre seguidores de extrema derecha. En el documento, los Macron denuncian un "grave daño reputacional" y afirman haber gastado importantes recursos para contrarrestar estas falsedades. Ni el presidente francés ni la Primera Dama descartan comparecer en persona en Delaware si el caso avanza. De ser así, tendrán que demostrar que Owens actuó con "malicia real", es decir, sabiendo que sus afirmaciones eran falsas.