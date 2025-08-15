Los mensajes de apoyo de Antonio Banderas y Lauren Sánchez a Jeff Bezos tras la muerte de su madre a los 78 años: "Le vamos a extrañar mucho"

Duro golpe para Jeff Bezos. El fundador de Amazon, quien hace unos meses protagonizó una multitudinaria boda millonaria con la periodista Lauren Sánchez, lamentó este jueves la pérdida de su madre, Jackie Bezos, quien falleció en sus residencia de Miami a los 78 años.

"Su adultez comenzó un poco pronto cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17 años", escribió Bezos en su perfil de Instagram. En su intervención, el magnate también resaltó el gran vínculo que tenía con su progenitora y lo mucho que cuidaba de sus hermanos.

"No debe haber sido fácil, pero ella lo hizo todo funcionar. Se abalanzó sobre la tarea de amarme con ferocidad, trajo a mi increíble padre al equipo unos años más tarde y luego agregó a mi hermana y hermano a su lista de personas para amar, proteger y nutrir. Durante el resto de su vida, esa lista de personas para amar nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que pidió", manifestó.

Por último, en su escrito, Jeff Bezos explicó que la enfermedad que se llevó a su madre fue la demencia. "Después de una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de tantos de nosotros que la amábamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos fuimos muy afortunados", concluyó.

La tierna respuesta de Lauren Sánchez

Tras su mensaje, Bezos ha recibido múltiples mensajes de apoyo. Uno de los más especiales ha sido el de su mujer, Lauren Sánchez, quien ha reflejado públicamente su gran unión con el magnate y lo mucho que lamenta el fallecimiento de su madre. "La vamos a extrañar mucho. Te quiero", ha escrito hace unas horas.

Quien también ha tenido un bonito gesto con Jezz Bezos ha sido Antonio Banderas. "Mi más sentido pésame. Mucha fuerza en estos duros momentos", señaló el intérprete malagueño.