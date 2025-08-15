Jeff Bezos quiere que Lauren Sánchez sea la próxima chica Bond junto a Sidney Sweeney (y es el dueño de la productora)

Cuando Jeff Bezos, una de las mayores fortunas del planeta, se propone algo, pocos obstáculos parecen interponerse en su camino. Su último objetivo, según han filtrado varios medios especializados, es convertir a su esposa, Lauren Sánchez, en la nueva y seductora chica Bond.

El deseo de Bezos no nace precisamente del talento actoral de Sánchez —quien nunca ha estudiado interpretación—, sino de un factor mucho más decisivo: Amazon, el gigante fundado por él, es ahora propietario de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), el estudio que posee los derechos de la saga James Bond, tras una adquisición valorada en 8.450 millones de dólares. Con ese respaldo, la influencia de Bezos en las decisiones creativas podría resultar clave.

Lauren Sánchez, de 55 años, no es ajena a las cámaras, aunque su trayectoria está más ligada al periodismo y la aviación que al cine. Ha trabajado como reportera y presentadora en cadenas como Fox y co-condujo el programa matutino Good Day L.A.. Además, como piloto de helicópteros, ha participado en rodajes de películas, incluyendo Dunkerque, y ha trabajado como productora aérea en Miss Bala. Es propietaria de Black Ops Aviation, empresa especializada en filmaciones aéreas.

A pesar de que algunos en su entorno cuestionan su carisma interpretativo, Bezos parece decidido a verla en la gran pantalla. "Está obsesionado. No es un capricho de casting, es que Jeff la quiere en el papel y punto", asegura el columnista Rob Shuter en su newsletter, citando a una fuente de Hollywood. En paralelo, el nombre de Sidney Sweeney, actriz de 27 años conocida por Euphoria y The White Lotus,y por el anuncio de vaqueros que algunos tachan de propaganda nazi, también figura como candidata. La intérprete, que asistió a la boda de Bezos y Sánchez en Venecia, mantiene buena relación con Denis Villeneuve, director vinculado al nuevo proyecto y célebre por filmes como Blade Runner 2049 y Dune. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Pero la incógnita no se limita al papel femenino. Desde que Daniel Craig colgó el esmoquin, el debate sobre quién será el próximo James Bond sigue abierto. Bezos incluso lanzó la pregunta en X (antes Twitter) en febrero: "¿A quién elegirías como el próximo Bond?". Según Variety, la lista de favoritos incluye a Jacob Elordi (Saltburn), Tom Holland (Spider-Man) y Harris Dickinson (Babygirl), todos actores británicos menores de 30 años.