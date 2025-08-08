Lauren Sánchez, la mujer de Jeff Bezos, presume de un extravagante reloj sobre las aguas de Ibiza: un regalo de bodas de casi 300.000 euros

Lauren Sánchez (55) y Jeff Bezos (61) disfrutan de su luna de miel por Europa tras contraer matrimonio a finales de junio en la pintoresca isla de San Gregorio Maggiore, en Venecia. La celebración millonaria, que duró tres días seguidos, solo fue el comienzo de un verano de ensueño para el presidente de Amazon y la periodista, que tras pasar por el sur de Francia hicieron una nueva parada en Ibiza.

La comunicadora y el magnate se animaron en la isla pitiusa con diversos planes. Navegaron junto a Leonardo DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, a bordo del imponente Koru, uno de los yates más caros y sostenibles del mundo, y también disfrutaron de una noche de fiesta en una conocida discoteca. Dos exhibiciones de una vida de lujo que, además, pueden percibirse en otros detalles mínimos, como el reloj que lució estos días Sánchez.

La presentadora se ha paseado estos días con un reloj Richard Mille RM07 'Intergalactic Dark Night', valorado en torno a los 250.000 euros. Fue un regalo de bodas que destaca por su extravagancia y que ahora ella luce orgullosa, tal y como se pudo apreciar tras su almuerzo en el yate.