Catherine Zeta-Jones y el truco para mantener viva la llama con Michael Douglas: "Nuestros hijos ponen los ojos en blanco"

Catherine Zeta-Jones (55) sabe muy bien cómo no dejarse engullir por la fama. Ganadora de un Oscar por su papel en Chicago, demostró su talento en otras películas, como La máscara del Zorro o Traffic. Estos largometrajes la colocaron entre los rostros más destacados de Hollywood, una industria en la que despuntó hace tres décadas pero también en la que se ha permitido largos descansos. Para ella, alimentar su vida personal es algo fundamental más allá del trabajo, algo que recuerda a las declaraciones que su marido, Michael Douglas (80), ofreció este verano. El intérprete dijo que, en este momento de su vida, era muy selectivo con sus papeles. Tras décadas trabajando, prefiere atender a otros asuntos, si bien es cierto que sigue muy de cerca la producción de la serie de su mujer, Zeta-Jones Kill Jackie (Amazon Prime Video). Para ello, tal y como contamos en exclusiva, el pasado mes de marzo se instalaron en la mansión que alquilaron en Neguri, en Bilbao. Una muestra más de que juntos forman un gran equipo, algo que, de hecho, la propia intérprete ha mencionado en la promoción de la segunda temporada de Wednesday, ficción donde da vida a Morticia Addams.

La artista ha comparado su familia con los Adams. Eso sí, para hablar de cosas tan humanas como el amor. "Hoy, en una época en la que a menudo tememos expresar nuestros sentimientos, los amplifican", explica a Vanity Fair, y añade: "La Familia Addams es inclusiva. Acoge y valora cada extravagancia, cada diferencia. No oculta las singularidades, las celebra. Vengo de una cultura, la italiana, donde la familia es el centro de todo. Creo que es precisamente esta autenticidad, este énfasis en valores a menudo olvidados, lo que hace que los Addams sean tan universales. Hoy, en muchos hogares, estos valores se han perdido. En nuestra familia, nos provocamos, discutimos... pero nos cuidamos los unos a los otros".

En cuanto a la forma en la que ella y Douglas viven su relación tras 25 años de matrimonio, expresa: "Nuestros hijos adolescentes ponen los ojos en blanco al ver todo este despliegue de amor... pero la verdad es que nunca hemos tenido miedo de amarnos a la luz del día. A veces, la gente le teme al amor porque puede doler. Nosotros, en cambio, mostramos un amor alegre y puro. Quizás así les enseñemos a los demás que está bien no ocultarlo".

Precisamente, el pasado mes de marzo veíamos a Douglas y Zeta-Jones celebrando la graduación de su hija Carys, con la que posaron dándole ambos un beso en cada mejilla. La joven es la hija menor del matrimonio, del que después nació Dylan, de 24 años. El actor es también padre de Cameron, de 45 años. Le dio la bienvenida durante su primer matrimonio con Diandra Luker, que duró 18 años y terminó en 1995. En el 2000, el artista de Nueva Jersey firmó los papeles de divorcio. Ese mismo año se casó con la actriz de Chicago. Desde entonces, forman uno de los matrimonios más sólidos de la industria cinematográfica.