Así estafaron a Arantxa de Benito con quince entradas de Coldplay: "Rabia, indignación y cabreo"

Lo que iba a ser una escapada perfecta para disfrutar de Coldplay en Londres se ha convertido para Arantxa de Benito en una pesadilla digna de manual de estafas modernas. La ex de Guti, que había planeado asistir al concierto del próximo 22 de agosto junto a un grupo de familiares y amigos, ha denunciado públicamente haber sido víctima de un fraude en la compra de entradas.

La historia comenzó con una promesa tentadora: la supuesta hija de un alto directivo de una reconocida empresa musical le aseguró que podía facilitarle entradas para cualquier evento, evitando colas virtuales y agotamientos en segundos. De Benito, confiada en la relación y deseosa de asegurar un plan inolvidable, adquirió 15 entradas para Coldplay, además de reservar vuelos y alojamiento para todo el grupo. "Quince personas, billetes de avión pagados, habitaciones pagadas y, por supuesto, entradas pagadas", relató en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram.

Incluso se preocupó por formalizar la operación: solicitó una factura que recibió aparentemente emitida por la propia empresa musical. Todo parecía encajar, hasta que surgió la primera señal de alarma. Durante un concierto de AC/DC, unos amigos suyos vivieron una experiencia extraña con entradas adquiridas por la misma vía. Aquello despertó su sospecha.

Decidida a verificar, contactó directamente con la compañía que supuestamente había expedido los tickets. La respuesta fue un jarro de agua fría: las entradas no existían, la factura era falsa y la empresa no tenía ninguna relación con la operación. "Me encuentro con la sorpresa de que las entradas son falsas, que la factura estaba falsificada y que, además, ellos no se hacen responsables porque no ha sido su canal de venta, sino esta chica", explicó con indignación.

La presentadora, visiblemente afectada, reconoció en su mensaje haber actuado con ingenuidad al confiar en un canal no oficial. "Quería compartir con vosotros la rabia, la indignación, el cabreo y la impotencia que me ha creado esta situación. He sido la responsable, y duele mucho ver que tanta gente cercana a mí se ve afectada por esto", confesó.

De momento, el grupo afectado se encuentra sin entradas y con un gasto considerable ya hecho en transporte y alojamiento. De Benito ha adelantado que, si en los próximos días no se encuentra una solución amistosa, recurrirán a la vía legal para intentar recuperar el dinero.