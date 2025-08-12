La nueva boda sorpresa de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz sin rastro de David y Victoria por las tormentas familiares

Desde hace meses, los rumores de distanciamiento entre Brooklyn Beckham (26) y sus padres son una constante, especialmente entre el joven y la que fuera estrella del Real Madrid y el Manchester United. Rumores que aparecieron cuando el primogénito del exfutbolista y Victoria Beckahm se ausentó de ciertos eventos familiares, como la celebración del 50 cumpleaños de David en mayo o en el último desfile de Victoria en la Semana de la moda de París. Y los rumores ahora están lejos de intensificarse, pues no hay ni rastro de David ni Victoria en la nueva boda que el joven ha celebrado con Nicola Peltz (30) tras casarse hace tres años.

Han sido ellos mismos los encargados de desvelar que han renovado votos, abriendo el álbum de fotos de este día tan especial. "Forever my girl" (Para siempre mi chica), ha escrito Brooklyn en un carrusel de imágenes de los dos vestidos de novios. La actriz estadounidense optó por un vestido con escote Bardot con motivos florales, a juego con el tocado. Él también ha optado por lo clásico. "Only love", solo amor, han escrito también. "This day meants so much to us" (Este día significó mucho para nosotros), expresó ella.

De la "after party" también han dejado algunas imágenes en las que aparecen pasándoselo a lo grande con sus amigos. Para esta fiesta, la joven se cambió de vestido y eligió el azul celeste como color de celebración. Los Beckham padres no aparecen ni en una sola de las fotos, así como tampoco los hermanos del novio. Quien sí aparece es Claudia Heffner Peltz, exmodelo y madre de la novia, y el padre de ella, el multimillonario Nelson Peltz, que jugó un papel muy especial.

Nicola Pletz y su madre

El enlace tuvo lugar en la mansión de Nelson Peltz, padre de la actriz, en el condado neoyorkino de Westchester el pasado 2 de agosto. "Queríamos que fuera una experiencia muy bonita, un recuerdo especial. La verdad, podría renovar mis votos con ella todos los días. Creo que lo más importante que uno puede hacer es encontrar a la persona con la que va a pasar el resto de su vida. Definitivamente, te forma como persona", ha señalado en People el hijo del ex jugador de fútbol.

Tras conocerse en el festival de Coachella de 2017 cuando los dos tenían pareja, ambos se encontraron de nuevo dos años después, en una fiesta de Halloween que organizó un gran amigo de la familia, Leonardo DiCaprio. Fue en abril de 2022 cuando se dieron el "sí, quiero" en la mansión de la familia Peltz en Palm Beach, en Florida. La ceremonia fue judía por la familia de la novia y la celebración duró tres días.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en la boda de 2022