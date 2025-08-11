Jennifer Lopez suma otro incidente en su gira: un enorme insecto le sube por el cuello y ella mantiene el tipo hasta el final

Jennifer Lopez (56) continúa con su gira Up All Night, un ciclo de conciertos que el pasado 13 de julio tuvo parada en España y que en su transcurso está dejando unas cuantas anécdotas. Si bien hace unas semanas, en Varsovia, sufrió un pequeño accidente con su vestuario al perder su falda y quedarse en ropa interior, este pasado domingo se enfrentó al ataque inesperado de un grillo durante su actuación en Almaty, Kazajistán. Sin embargo, la artista lo resolvió con tranquilidad y suma elegancia. Hay quien se habría llevado un buen susto, pero ella mantuvo la compostura e incluso aprovechó para bromear.

La intérprete estaba cantando cuando, de repente, un enorme grillo se posó sobre su cuello. En las pantallas del estadio, que mostraban su rostro en primer plano, se apreciaba perfectamente el tamaño del bicho, que se mantuvo unos segundos muy cerca de su cara. El público, tal y como se comprueba en los vídeos que desde este 10 de agosto circulan por las redes sociales, se mantuvo expectante. Al principio parecía que la neoyorkina no se estaba dando cuenta, hasta que de un manotazo lo apartó. Lo hizo al terminar la canción. "Me hacía cosquillas...", afirmó, risueña y ante los gritos del público. "Siempre tan profesional", escribió un seguidor en Twitter, mientras otro dijo: "¡Un momento muy divertido, pero a la vez tan profesional!". Otro añadió: "Lo manejó tan bien que me habría desplomado en ese mismo instante".

Precisamente, la ex de Ben Affleck también saltó a los titulares el pasado viernes por una mala experiencia en Turquía, en el exclusivo centro comercial Parque Istinye. La cantante visitó algunas tiendas de lujo, pero, al intentar entrar en Chanel, un guardia de seguridad le impidió el paso. La intérprete de Let's Get Loud no se opuso a esta reacción, limitándose a responder con tono amable. "Está bien, no hay problema", respondió, y continuó con su camino. El personal de la tienda trató de encontrarla poco después. Querían convencerla de que volviera, pero no la encontraron.