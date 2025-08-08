Jennifer Lopez o cómo la realidad supera la ficción: la echan de una tienda al más puro estilo 'Selena', la película que la elevó al éxito

Jennifer Lopez vivió una anécdota surrealista durante su estancia en Estambul, donde se desplazó esta semana con motivo del concierto que este pasado 5 de agosto ofreció en el marco de su gira Up All Night. Eso sí, los hechos no ocurrieron sobre el escenario del Festival Park Yenikap?, sino en una de las zonas más exclusivas de la capital turca.

La cantante aprovechó su viaje a Turquía para disfrutar, en su tiempo de descanso, de un paseo por el exclusivo centro comercial Parque Istinye, donde Jennifer visitó algunas tiendas de lujo. Y fue en la de Chanel, precisamente, donde se llevó una desagradable sorpresa: el guardia de seguridad que se encontraba en la puerta le impidió el paso cuando esta se disponía a observar los artículos del local, según recoge el periódico Turkiye Today.

La intérprete de Let's Get Loud no se opuso a esta reacción, limitándose a responder con tono amable. "Está bien, no hay problema", respondió, y continuó con su camino. El personal de la tienda trató de encontrarla poco después. Querían convencerla de que volviera, pero no la encontraron.

La cantante se encontraba en las tiendas de al lado, donde desembolsó miles y miles de dólares. La ex de Ben Affleck se pasó más de tres horas en la boutique de la marca francesa Celine y luego puso rumbo a Beymen, una cadena de grandes almacenes de lujo en Estambul. Medios locales han resaltado su actitud, ya que, lejos de oponerse a las órdenes del equipo de seguridad, dado su estatus como estrella internacional, optó por seguir disfrutando de la jornada de compras.

¿Jennifer Lopez o Selena?

Es probable que, tras lo ocurrido, la cantante recordara a Selena Quintanilla, el personaje que ella misma interpretó en Selena, película que marcó su carrera como estrella mundial. En el largometraje, la mujer acude a un centro comercial en busca de un vestido para la gala de los Grammy y entra en una exclusiva tienda de lujo donde, al interesarse por un vestido, es recibida con desdén por una dependienta que, con tono arrogante, le dice que no puede permitírselo. Lo que no sabe es que está ante una superestrella: la reina del Tex-Mex.

Jennifer Lopez, en la película 'Selena'.