Jennifer Lopez sufre un accidente de vestuario en pleno concierto: "Menos mal que llevaba ropa interior"

Jennifer Lopez vivió un momento embarazoso —y divertido— durante su presentación del viernes en Varsovia, cuando sufrió un inesperado accidente de vestuario en pleno escenario. La artista, que cumplió 56 años el jueves, supo manejar la situación con profesionalismo y humor, ganándose una ovación del público.

Mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos, la falda plateada con flecos que llevaba puesta se deslizó repentinamente por sus caderas, dejándola únicamente en unas bragas verdes de tiro alto y medias transparentes. Un video compartido en YouTube muestra el momento exacto en que la prenda cae al suelo: Lopez primero intenta sujetarla, sorprendida, pero al ver que no tiene remedio, opta por seguir el show con desparpajo y estilo.

"Estoy aquí en ropa interior", dijo entre risas a la multitud, mientras lucía con seguridad el resto de su vestuario: un sujetador verde con pedrería, guantes largos a juego y medias. La reacción del público fue inmediata, aplaudiendo la actitud de la estrella, que no dejó que el contratiempo arruinara el espectáculo. Uno de sus bailarines intentó rápidamente volver a colocar la falda, mientras el resto del equipo entonaba espontáneamente el "Cumpleaños feliz" para celebrar el aniversario de la cantante, que fue el día anterior. Sin embargo, al no lograr asegurar la prenda, Jennifer decidió quitársela por completo y lanzarla al público. "¡Menos mal que reforzaron este traje! Y menos mal que llevaba ropa interior, porque normalmente no uso", bromeó la artista, provocando carcajadas entre los asistentes. La reacción de sus fans en redes sociales no se hizo esperar. En Instagram, varios usuarios elogiaron la naturalidad con la que manejó la situación. "Es todo lo que está bien en este mundo", escribió una seguidora. Otro añadió: "¡Es adorable! Y luego lanza la falda al público como una leyenda. ¡Icónica!".

Gira europea Up All Night: Live in 2025

Este incidente tuvo lugar en el marco de su gira europea Up All Night: Live in 2025, que la ha llevado a recorrer varias ciudades del continente. La semana pasada, Lopez celebró su cumpleaños durante su parada en Turquía, donde compartió imágenes en Instagram luciendo un elegante vestido plateado frente a un enorme pastel. No es la primera vez que la cantante y actriz experimenta un fallo de vestuario. A lo largo de su carrera, Jennifer ha protagonizado varios momentos similares, como el famoso "nip-slip" que sufrió en Nueva York al lucir un vestido de playa con un escote pronunciado. Sin embargo, su capacidad para mantenerse serena y continuar con su actuación la ha consolidado como una artista veterana capaz de enfrentarse a cualquier imprevisto con elegancia. La gira de Lopez ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público, destacando su energía, su puesta en escena y su conexión con los fans. Jennifer Lopez continúa su tour por Europa esta semana, con fechas programadas en Berlín, Ámsterdam y París.