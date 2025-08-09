Isabel Preysler, vacaciones de postal en las Maldivas: de relax en un resort de lujo que le evoca a su infancia

Isabel Preysler disfruta de unos días de desconexión total en las Maldivas junto a su hija Tamara Falcó y su yerno Íñigo Onieva. Una escapada familiar que confirma la buena sintonía que hay entre la reina de corazones y el marido de la duquesa de Griñón. Llevan ya varios días de frenesí en plena naturaleza: paseos en barco, buceo en aguas cristalinas, noches en una villa flotante de lujo y degustaciones de la gastronomía más selecta de la isla paradisíaca. La ex del fallecido Nobel Mario Vargas Llosa está encantada con sus vacaciones y no deja de compartir imágenes de un viaje que, sin duda, se perfila como uno de los más especiales de su vida.

"Rodeada de mar y palmeras… Este clima me transporta a mi querida tierra natal. Es una auténtica alegría poder disfrutarlo en un lugar tan especial y con un equipo impecable", ha compartido, con cierta nostalgia, la madre de Ana Boyer en sus redes.

Durante estas vacaciones, la reina de corazones también ha posado en algunos de sus rincones favoritos, derrochando estilo con un vestido tipo kaftán en verde, adornado con un estampado de flores indias en tono naranja coral, cuello en pico y media manga. Un look que ha rematado con unas sandalias tipo pala de Hermès y unas maxi gafas de sol.

Y no es para menos: Preysler se está alojando en el Four Seasons Maldives, un hotel de máximo lujo en la isla de Kuda Huraa, donde la arquitectura tradicional maldiva convive con deportes acuáticos, surf de nivel mundial y tratamientos de spa absolutamente exclusivos.